मैडम आपने ये क्या किया? टेलीप्रॉम्पटर दिखा दिया- एंकर अंजना ओम कश्यप ने PM मोदी का वीडियो किया शेयर तो पूर्व IAS ने ऐसे ली चुटकी

एंकर अंजना ओम कश्यप ने ट्विटर पर पीएम मोदी के संबोधन का वीडियो शेयर किया है, जिसमें पीएम मोदी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव को संबोधित करते नजर आ रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फोटो सोर्स- पीटीआई)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मार्च को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अपना संबोधन दिया था, जिसका वीडियो शेयर कर सोशल मीडिया पर लोग पीएम मोदी पर तंज कस रहे हैं। आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप ने पीएम मोदी के संबोधन का वीडियो शेयर किया तो पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने चुटकी ली है। पूर्व आईएएस ने ऐसे ली चुटकी अंजना ओम कश्यप ने ट्विटर पर पीएम मोदी के संबोधन का वीडियो शेयर किया है, जिसमें पीएम मोदी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो पर पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा कि मैडम आपने ये क्या किया? अपने वो टेलीप्रॉम्पटर दिखा दिया, जिसने “मोमेंच” वाली खलबली मचा रखी है। सोशल मीडिया पर और भी लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणी कर रहे लोग @Rajaramrdvv यूजर ने लिखा कि आपने टेलीप्रॉम्पटर को दिखाकर मोदीजी का जलवा खराब कर दिया, आप से नाराज हो जाएंगे। शुभम नाम के यूजर ने लिखा कि डिलीट कर दीजिए, टेलीप्रॉम्पटर साफ साफ दिख रहा है। मोदी जी का मजाक उड़ाया जाएगा आपके चलते। एक यूजर ने लिखा कि डिस्प्ले ही कैमरे में लाइव दिखा दीजिए आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम खुद ही पढ़ लेंगे। हमें इंग्लिश भी आती है! मैडम आपने ये क्या किया?



अपने वो टेलीप्रॉम्पटर दिखा दिया, जिसने "मोमेंच" वाली खलबली मचा रखी है। https://t.co/sXbG1Oj1kO — Surya Pratap Singh IAS Rtd. (@suryapsingh_IAS) March 19, 2023 RJD की तरफ से भी पीएम मोदी पर टिप्पणी करते हुए लिखा गया है कि टेलीप्रॉम्पटर पर मोमेंट लिखा हुआ था लेकिन “मोमेंच” पढ़ दिया। अब मीडिया conclave में भी टेलीप्रॉम्पटर पर भाषण पढ़ना पड़ता है। एक यूजर ने लिखा मोदी जी कार्यक्रम में गए लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं पूछा गया, बस उन्होंने अपना लिखा हुआ भाषण दे दिया और चले गए। एक अन्य यूजर ने लिखा कि क्या मोदी जी बिना टेलीप्रॉम्पटर के सच में कभी नहीं बोलते हैं? Also Read मीडिया आपकी सरकार से बहुत परेशान है, क्योंकि… जानिए पीएम मोदी से अरुण पुरी ने क्यों किया ये सवाल बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में बोलते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और कहा कि आज सारे एक्सपर्ट एक स्वर में कहते हैं कि ये भारत का समय है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 20 महीने पहले लालकिले से मैंने कहा था कि यही समय है, सही समय है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के बड़े इकोनॉमिस्ट, एनालिसिस्ट, थिंकर, सभी कह रहे हैं कि It is India’s Moment।

