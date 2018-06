कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक इंटरनेशनल सर्वे में भारत को ‘महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश’ करार दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। मंगलवार (26 जून, 2018) को रिपोर्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ‘यह हमारे देश के लिए कितनी शर्म की बात है!’ ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा कि महिलाएं असुरक्षित हैं और प्रधानमंत्री योग का वीडियो बनाने में व्यस्त हैं। तंज भरे ट्वीट में कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा, ‘एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री योग का वीडियो बनाने में व्यस्त हैं और दूसरी तरफ महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और हिंसा के मामले में भारत की स्थिति अफगानिस्तान, सीरिया और सऊदी अरब से भी ज्यादा खराब हो गई है।’

दरअसल राहुल गांधी ने सीएनएन की एक खबर शेयर की है। जिसमें ‘थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन’ के सर्वे के हवाले से बताया गया है कि यौन हिंसा के बहुत अधिक खतरे की वजह से भारत महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन ने रिपोर्ट मंगलवार को जारी की है। इसमें महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर 550 विशेषज्ञों की सलाह ली गई। इसमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में भारत को सबसे खतरनाक देश बताया गया। इसके अलावा घरेलू काम के लिए मानव तस्करी, जबरन मजदूरी, जबरन शादी, यौन गुलामी में भी भारत को पहले पायदान पर रखा है।

While our PM tiptoes around his garden making Yoga videos, India leads Afghanistan, Syria & Saudi Arabia in rape & violence against women. What a shame for our country! https://t.co/Ba8ZiwC0ad

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 26, 2018