15 अगस्त 2026 को हमें आजाद हुए 79 साल पूरे होंगे और सभी भारतवासी 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस मौके पर देशभर में सांस्कृतिक कार्यक्रम और भाषण आयोजित किए जाएंगे। स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थानों और विभिन्न संगठनों में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी होता है। इसके बाद राष्ट्रगान गाया जाता है।

इसके साथ ही हम सभी एक-दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। इस मौके पर शायरी शेयर करके या स्टेटस या इंस्टा स्टोरी लगाकर भी अपनी देशभक्ति जाहिर करते हैं। ऐसे मौके ये कुछ शायरी और स्टेटस सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं।

ट्रेंड वाली देशभक्ति शायरी से दीजिए बधाई और शुभकामनाएं

आजादी के पर्व की बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए देशवासी देशभक्ति शायरी, कविता, नारे और स्लोगन का इस्तेमाल करते हैं। खासकर अपने भाषणों में तो देशभक्ति शायरी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप भी बधाई संदेश के लिए देशभक्ति शायरी ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए यहां सामग्री तैयारी की गई है जो ट्रेंड में है।

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शायरी में वीरों के बलिदान को करें शामिल

आजादी का यह पर्व उन वीरों को याद करने का अवसर है जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे में हम जिन शायरी का इस्तेमाल बधाई और शुभकामना संदेश में करें उसमें उन वीरों के बलिदान को जरूर शामिल करें।

यहां देखें वायरल फेमस शायरों की शायरी-

साहिर लुधियानवी- “सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,

देखना है ज़ोर कितना बाज़ू-ए-कातिल में है।” रामधारी सिंह ‘दिनकर’- “सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृकुटी तानी थी,

बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी।” गोपाल सिंह ‘नेपाली’- “दे सलामी इस तिरंगे को, जिससे तेरी शान है।

सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है।” कैफी आज़मी- “कर चले हम फ़िदा जानो-तन साथियों,

अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।” अटल बिहारी वाजपेयी- “छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता,

टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता।” हरिवंश राय बच्चन- “मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही,

गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं।”

7.बशीर बद्र- “कोई वक्त की दीवार उठा रहा है, कोई देश की तकदीर बना रहा है।

हम बैठे हैं यहां किस्मत के सहारे, कोई पसीने से अपना मुकद्दर बना रहा है।”_

कुमार विश्वास- “तिरंगे की आन पर जो मर मिटे,

वो ही असली हिंदुस्तानी कहलाते हैं।”

9.अज्ञात- “देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है।

हम उस देश के फूल हैं यारों,जिस देश का नाम हिंदुस्तान है।”

अज्ञात- “ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है,

हमारी पहचान तो बस ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं।”

यहां देखें ट्रेंडिंग शायरी-

-तिरंगे की ऊंचाई से पहचान हमारी है, इसी मिट्टी, इसी वतन पर जान लुटानी है। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! -जहां हर दिल में हिंदुस्तान बसता, वहीं असली हिंदुस्तान कहलाता है। जय हिंद! -सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ु-ए-कातिल में है। -मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। -इस मिट्टी की खुशबू में मेरा सम्मान है, भारत मेरा धर्म नहीं, मेरी पहचान है। -जिसको न निज गौरव, न निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नर-पशु निरा है और मृतक समान है। -ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान बस इतनी हे कि हम हिंदुस्तानी हैं। -वतन से बढ़कर कोई अरमान नहीं, भारत से बढ़कर कोई पहचान नहीं। -शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशां होगा। -दिल में तिरंगा, होंठों पर जय हिंद रहे, जब तक सांस चले, भारत सबसे ऊपर रहे। -तिरंगे का रंग कभी फीका न पड़े, भारत का मान कभी झुका न पड़े। वंदे मातरम्!

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वीडियो में शिक्षक छात्रों के साथ लोकप्रिय देशभक्ति गीत ‘देश रंगीला’ पर डांस की रिहर्सल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षकों का उत्साह इतना ज़बरदस्त है कि उनके साथ डांस कर रहे बच्चे भी पूरे जोश के साथ ताल से ताल मिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। और अधिक पढ़ने के लिए यहां कल्कि करें…



