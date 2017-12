पिछली बार जब विराट कोहली की कप्‍तानी वाली टीम श्रीलंका गई थी, तो भारत ने मेजबानों का सूपड़ा साफ कर दिया था। पूरे दौरे पर श्रीलंकाई टीम एक भी मैच नहीं बचा सकी। तीन टेस्‍ट मैचों की सीरीज 3-0 से, वनडे और टी20 में भी भारतीय टीम ने अपना दबदबा कम नहीं होने दिया। दौरे का नतीता 9-0 से भारत के पक्ष में रहा। अब घरेलू मैदान पर श्रीलंका के साथ 3 मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में भी भारत की नजरें ‘व्‍हाइटवॉश’ पर होंगी। हालांकि पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर व अब कमेंटेटर, रसेल अर्नाल्‍ड का मानना है कि नतीजा इस बार कुछ अलग होगा। टेस्‍ट सीरीज की तरह, वनडे में भी श्रीलंका की टीम भारत को कड़ी टक्‍कर देगी। अपने ट्वीट में उन्‍होंने कहा, ”तो टेस्‍ट सीरीज 1-0 पर खत्‍म हुई और मैं आपको वादा कर सकता हूं कि वनडे 5-0 पर खत्‍म नहीं होगी जैसा कुछ महीनों पहले हुई थी।” श्रीलंकाई खिलाड़ी के ट्वीट का भाव तो सही था, मगर श्रृंखला सिर्फ तीन मैचों की है जिसका नतीजा 3-0 ही हो सकता है। उनके साथी कमेंटेटर व भारत के पूर्व बल्‍लेबाज वीवीएस लक्ष्‍मण ने इस बात को पकड़ लिया और उनसे कहा, ”जरूर रसेल, 3-0 वाली सीरीज में ऐसा नहीं होगा। ये भविष्‍यवाणी गलत साबित नहीं होगी।”

वीवीएस लक्ष्‍मण के जवाब को लोगों ने ‘सहवाग की संगत’ का असर बताया। उनके ट्वीट को 15 हजार लाइक्‍स मिल चुके हैं और 4 हजार से ज्‍यादा बार रिट्वीट किया जा चुका है।

Sure Russel , it won’t in a 3 match series. This prediction won’t fail. https://t.co/zhJTlwUV92

— VVS Laxman (@VVSLaxman281) December 8, 2017