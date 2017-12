भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ इंदौर के होलकर स्‍टेडियम में केवल 35 गेंदों पर शतक ठोककर टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम गेंदों पर सैकड़ा पूरा करने के विश्व रिकार्ड की बराबरी की। रोहित ने 43 गेंदों पर 118 रन बनाये जिसमें दस चौके और 12 छक्के शामिल हैं। उन्होंने इस दौरान दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर के सबसे तेज शतक के रिकार्ड की बराबरी की। मिलर ने इसी वर्ष बांग्लादेश के खिलाफ यह रिकार्ड बनाया था। यही नहीं रोहित ने अपनी पारी के दौरान भारत की तरफ से टी20 में उच्चतम स्कोर और एक पारी में सर्वाधिक छक्कों का नया रिकार्ड भी बनाया। उन्होंने अपने साथी सलामी बल्लेबाज केएल राहुल के पिछले साल वेस्टइंडीज के खिलाफ लॉडरहिल में बनाये गये नाबाद 110 रन को पीछे छोड़कर भारत की तरफ से सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकार्ड अपने नाम लिखवाया। रोहित का 12 छक्के भी भारत की तरफ से नया रिकार्ड है। इससे पहले युवराज सिंह ने दो अवसरों पर एक पारी में सात-सात छक्के लगाये थे जो अब तक भारतीय रिकार्ड था।

रोहित जब 118 रन बनाकर 13वें ओवर में आउट हुए तो पवेलियन में खड़े कोच रवि शास्‍त्री ने उनसे पूछा कि तीसरे नंबर पर किसे भेजें। इस पर रोहित ने झुककर दस्‍तानों की ओर इशारा करते हुए कहा कि विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी को प्रमोट किया जाए। धोनी आए और अपने चिर-परिचित अंदाज में 21 गेंद में 28 रन बनाकर आखिरी ओवर में आउट हुए। रवि शास्‍त्री और रोहित शर्मा के बीच की यह इशारेबाजी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है।

