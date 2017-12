भारतीय क्रिकेट टीम गुरुवार (7 दिसंबर) को श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे के लिए धर्मशाला पहुंची। वहां पहुंचते ही कई खिलाड़‍ियों ने हिमाचल प्रदेश के मौसम की तारीफ करते हुए तस्‍वीरें पोस्‍ट कीं। कोच रवि शास्‍त्री ने एक कदम आगे जाकर होटल के बाहर का नजारा ट्वीट कर दिया। कोच ने लिखा, ‘धर्मशाला में आराम से सांस लो।’ शास्‍त्री के इस ट्वीट को श्रीलंकाई टीम पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है। श्रीलंकाई टीम के कई खिलाड़‍ियों को दिल्‍ली में हुए आखिरी टेस्‍ट मैच के दौरान उल्‍टी व सांस लेने में तकलीफ हुई थी। बाद में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने इसकी शिकायत आईसीसी से कर दी। हालांकि भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्‍मद शमी का मानना था कि दिल्‍ली में तीसरे टेस्‍ट के दौरान प्रदूषण के मुद्दे को श्रीलंका टीम ने बहुत ही बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया। उन्‍होंने यह भी कहा था कि भारतीय खिलाड़ियों को अब प्रदूषण की समस्या इतनी परेशान नहीं करती, क्योंकि वे अब इसके आदी हो गए हैं। दिल्‍ली टेस्‍ट में दूसरे दिन के दूसरे सत्र में पांच से ज्यादा श्रीलंकाई खिलाड़ी मैदान पर मास्क पहन कर उतरे थे। प्रदूषण के कारण मैच तीन बार रोका गया था।

पहाड़ी इलाका होने की वजह से हिमाचल प्रदेश में आमतौर पर मौसम साफ रहता है। हालांकि तीन वनडे मैचों की सीरीज के रविवार को धर्मशाला में होने वाले पहले मैच पर बारिश का साया मंडरा रहा है। स्थानीय मौसम विभाग ने शुक्रवार को यहां बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है। शिमला के मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि पश्चिम में होने वाली उथल-पुथल उत्तर भारत में प्रभाव डाल सकती है और 10 दिसंबर से लगातार दो दिनों तक बारिश हो सकती है।

haha haha they will face the same problem my seeing our batsmen in Dharamsala

— santosh (@iamsantoshnani) December 8, 2017