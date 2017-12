IND vs SL: पहला वनडे हारने के बाद टीम इंडिया ने इस तरह भुलाया ग़म

श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ (एचपीसीए) स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे मैच में रविवार (10 दिसंबर) को भारत को एकतरफा मुकाबले में सात विकेट से हरा दिया। इसी के साथ उसने तीन वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। श्रीलंका ने कप्तान थिसारा परेरा के नेतृत्व में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और सभी की उम्मीदों से उलट एक-एक कर भारत के मजबूत बल्लेबाजी क्रम को ताश के पत्तों की तरह गिरा दिया। मेजबान टीम 38.2 ओवर में 112 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस स्कोर में 65 रन अकेले महेंद्र सिंह धोनी के थे। इस आसान से लक्ष्य को श्रीलंका ने 20.4 ओवरों में तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया। बुरी तरह हार के बाद टीम के कुछ सदस्‍यों ने हिमाचल के मौसम का आनंद लेने की सोची। भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ी सर्द रात में बोनफायर का मजा उठाते देखे गए। तस्‍वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। इनमें धोनी, शिखर धवन, हार्दिक पंड्या, यजुवेंद्र चहल, मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर व युवा खिलाड़ी दिख रहे हैं।

#TeamIndia players enjoy the bonfire after the first ODI against Sri Lanka. pic.twitter.com/5ApGtaGpYR

— Circle of Cricket (@circleofcricket) December 10, 2017