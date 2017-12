रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ मोहाली में खेले गए दूसरे वनडे मैच में बुधवार (13 दिसंबर) को इतिहास रच दिया। शर्मा 208 रनों की पारी खेलने के बाद खेल के इस प्रारूप में दोहरा शतक लगाने वाले पहले कप्तान बन गए। रोहित ने एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरे शतकों की हैट्रिक पूरी की। रोहित का यह श्रीलंका के खिलाफ दूसरा और कुल तीसरा दोहरा शतक है। रोहित ने अपनी पारी में 153 गेंदों का सामना किया और 208 गेंदों में 13 चौके तथा 12 छक्के लगाए। रोहित ने नाबाद 208 रन की पारी खेली जो एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय में किसी कप्तान का दूसरा सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर है। वीरेंद्र सहवाग की वेस्टइंडीज के खिलाफ 2011 में 219 रन की पारी इस सूची में शीर्ष पर है।

रोहित ने इससे पहले वनडे इतिहास का सर्वोच्च स्कोर 264 श्रीलंका के खिलाफ ही कोलकाता में 13 नवंबर 2014 को बनाया था। इसके अलावा उन्होंने आस्ट्रेलिया के खिलाफ दो नवंबर 2013 को बेंगलुरू में 209 रनों की पारी खेली थी। मैच खत्‍म होने के बाद टीम इंडिया ने होटल में केक काटकर रोहित की इस उप‍लब्धि को सेलिब्रेट किया। इसका वीडियो आप नीचे देख सकते हैं।

यह रोहित का इस साल छठा 100 रन या उससे ज्यादा का स्कोर है। विराट कोहली ने भी इस साल छह शतक जड़े हैं। वहीं सचिन तेंदुलकर ने 1996 में एक साल में छह शतक जड़े थे। हालांकि सचिन के नाम एक साल में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकार्ड है। सचिन ने 1998 में नौ शतक जड़े थे। सचिन ने ही वनडे में पहला दोहरा शतक लगाया था।

एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक सात दोहरे शतक लगे हैं और इनमें से तीन रोहित के नाम दर्ज हैं। बाकी के चार दोहरे शतक सचिन तेंदुलकर (200), मार्टिन गुप्टिल (237), वीरेंद्र सहवाग (219), क्रिस गेल (215) ने लगाए हैं। रोहित के नाम अब 173 एकदिवसीय मैचों में 16 शतक की मदद से 6417 रन दर्ज हैं।

देखें वीडियो:

How can we let our double centurion @ImRo45 go without cutting a cake but @ajinkyarahane88 and @yuzi_chahal were not going to stop at that. #TeamIndia #INDvSL pic.twitter.com/QP27ZWexsD

— BCCI (@BCCI) December 13, 2017