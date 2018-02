डरबन में विराट कोहली के शानदार प्रदर्शन पर अनुष्का शर्मा ने ऐसे किया चीयर्स

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच डरबन में खेले गए पहले वनडे मैच में कप्तान विराट कोहली की टीम ने अपने प्रतिद्वंदियों को करारी शिकस्त दी। छह दिवसीय वनडे सीरीज के पहले मैच में यह भारत की ऐतिहासिक जीत थी। भारत ने यह मैच छह विकेट से जीता, जिसके बाद भारत ने नया रिकॉर्ड बना डाला। इस जीत के बाद जहां एक तरफ क्रिकेट टीम के सदस्य और खेल प्रशंसक काफी खुश थे। वहीं दूसरी और इस जीत के लिए कप्तान विराट कोहली के लिए कोई और भी था जो कि बहुत खुश दिखाई दिया। कप्तान विराट कोहली के लिए जिसने सबसे ज्यादा चीयर किया वह कोई और नहीं बल्कि उनकी बीवी और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा थीं।

गुरुवार को खेले गए इस मैच में विराट कोहली ने 119 गेंदों पर 112 रन बनाए। कोहली द्वारा सेंचुरी बनाने के बाद अनुष्का ने अपने इंस्ताग्राम पर इंस्ता स्टोरी पोस्ट की जिसमें उन्होंने विराट के बल्लेबाजी करते हुए कुछ फोटो शेयर किए। वहीं अनुष्का ने ही नहीं बल्कि क्रिकेट के कई दिग्गज खिलाड़ियों ने भी कोहली और उनकी टीम को जीत की बधाई दी। पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने लिखा “बधाई हो भारत, बहुत खूब, सीरीज में एक अच्छी शुरुआत। रहाणे के लिए बहुत खुश हूं।”

Congratulations India. Very well done. A great start to the series. Very happy for Rahane. #INDvSA — Virender Sehwag (@virendersehwag) February 1, 2018

वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा “विराट कोहली कितने अद्भुत खिलाड़ी हैं, क्या चेज़ करते हैं। हर देश में उन्होंने सौ रन बनाए हैं।” सुरेश रैना ने लिखा “सीरीज़ में शानदार शुरुआत। बड़ी जीत हासिल करने के लिए एक बढ़िया प्रयास। रन मशीन विराट कोहली द्वारा बनाई गई एक और महान सेंचुरी और अजिंक्य रहाणे बेहतरीन खेले।” मोहम्मद कैफ ने लिखा “यह केवल जीत नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट है। कोहली एंड रहाणे शानदार खेले।” वहीं अभिनेता अनिल कपूर ने भी भारतीय टीम को बधाई दी। अनिल कपूर ने लिखा “बधाई हो टीम इंडिया, हर मैच में प्रदर्शन ऊंचे से भी ऊंचा होता जा रहा है। यही कारण है कि मैं क्रिकेट पसंद करता हूं।”

What a chaser, what an incredible player- Virat Kohli. A hundred​ in every country he has played. This one has made what looked a tricky chase look like a cakewalk.#INDvSA pic.twitter.com/E9GuAVFq1Y — VVS Laxman (@VVSLaxman281) February 1, 2018

100 Number 33 for the Modern Master. King of chases Worldwide @imVkohli . India have cruised along #IndvSA — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) February 1, 2018

Rare moment where the batsman abusing after a run-out is not Kohli. #INDvSA — Trendulkar (@Trendulkar) February 1, 2018

Congratulations #TeamIndia!! Setting the performance mark just higher & higher with every match! This is why I love cricket! Also, @imVkohli you have been killing it!! It’s been an amazing season so far, well played #TeamIndia !! #IndvSA pic.twitter.com/ZV9vbzzI7j — Anil Kapoor (@AnilKapoor) February 1, 2018

