IND vs SA: धौनी से डांट खाने और दूसरा टी20 हारने के बाद मनीष पांडे ने किया ये ट्वीट, लोग पूछने लगे अजीब सवाल

भारतीय क्रिकेटर मनीष पांडे ने प्रोटियाज टीम के खिलाफ भले ही अच्छी पारी खेली हो, लेकिन बुधवार को सेंचुरियन में खेले गए दूसरे टी-20 मैच में वह टीम को जीत नहीं दिला सके। ऊपर से क्रीज पर रन लेने में हुई लापरवाही को लेकर उन्हें टीम के वरिष्ठ खिलाड़ी महेंद्र सिंह धौनी से डांट और गाली भी सुननी पड़ी। दोनों चीजें झेलने के बाद पांडे ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक ट्वीट किया। उन्होंने टीम की हार और अपनी बेइज्जती के बाद भी लोगों की ओर से मिले समर्थन को लेकर लोगों का शुक्रिया अदा किया। मनीष ने आगे लिखा कि किस्मत ने भारतीय खेमे का साथ नहीं दिया। वे लोग अगले मैच में और भी मजबूती के साथ मैदान पर उतरेंगे। बता दें कि भारत अपने दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर है और इस वक्त दोनों टीमों के बीच टी-20 सीरीज खेली जा रही है। बुधवार को दक्षिण अफ्रीका की जीत के बाद दोनों टीमों का स्कोर 1-1 से बराबरी पर आ गया है। पांडे ने इस मैच में 79 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी, लेकिन मैच के दौरान उनसे एक चूक भी हुई थी।

पांडे ने इसी को लेकर अपने टि्वटर अकाउंट पर लिखा, “आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। बदकिस्मती से कल की रात ने हमारा साथ नहीं दिया। हम अगले मुकाबले में और कड़ा प्रदर्शन करेंगे।”

Thanks everyone for your support .. Unfortunately it wasn’t our night yesterday – We will comeback stronger Next game

भारतीय क्रिकेटर की इस प्रतिक्रिया पर जब लोगों की निगाह पड़ी तो उन्होंने भी इस पर अपनी टिप्पणियां देना शुरू किया। लोग इस बाबत उनसे अजीबो-गरीब सवाल पूछने लगे थे। मोहम्मद सोहेल नाम के एक अकाउंट से लिखा गया, “वैसे एक बात बताओ गाली सुनकर कैसा लगा तुमको धौनी से।” वहीं, रॉबर्ट वर्घीज नाम के एक अन्य यूजर का कहना था, “क्या आप फील्ड पर अपने और धौनी के बीच की बातचीत को साझा करेंगे?” देखिए और लोगों ने क्या-क्या किए सवाल-

