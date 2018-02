IND vs SA: महेंद्र सिंह धौनी ने मनीष पांडे को दी गाली, लोगों ने बनाए मजेदार चुटकुले

सेंचुरियन के सुपरस्पोर्ट पार्क में खेले गए दूसरे टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को छह विकेट से मात दे दी। मेजबानी टीम की ओर से कप्तान जीन पॉल ड्युमिनी (नाबाद 64) और मैन ऑफ द मैच रहे हेनरिक क्लासेन (69) ने शानदार बल्‍लेबाजी की। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 189 रनों का लक्ष्य दिया था। भारतीय पारी के आखिरी ओवर में दर्शकों को पूर्व भारतीय कप्‍तान व विकेटकीपर महेंद्र सिंह धौनी का रौद्र रूप देखने को मिला। धौनी के गुस्‍से का शिकार हुए भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले मनीष पांडे। 20वें ओवर की पहली गेंद पर पांडे ने लेग साइड पर स्‍लॉग करने की कोशिश की और रन के लिए दौड़ पड़े। इस दौरान पांडे फील्‍डर की तरफ देखते रहे जबकि धौनी दूसरा रन लेना चाहते थे। जब धौनी दूसरा रन नहीं ले सके तो उन्‍होंने मनीष पांडे पर चिल्‍लाते हुए कहा, ”ओए… *** इधर देख ले। उधर क्‍या देख रहा है…”

धौनी के इतना कहने की देर थी कि ट्विटर पर चुटकुलों का दौर शुरू हो गया। टेस्‍ट सीरीज के दौरान स्‍टंप माइक में विराट कोहली की एक लाइन कैद हुई थी जिसमें वह गाली देते पकड़े गए थे। उस पर भी खूब चुहलबाजी हुई थी। धौनी के इस कमेंट पर भी लोग तरह-तरह की मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। किसी ने कहा क‍ि धौनी में कोहली की आत्मा घुस गई थी। श्रेया ने लिखा, ”कल मैंने पहली बार धौनी को गाली देते देखा, मैं हैरान रह गई। मुझे लगा वह ऐसा कुछ पांडे से नहीं, बल्कि अपने एक्‍सपर्ट हेटर्स से कह रहे थे।” एक ट्रोल अकाउंट ने लिखा, ”आखिरी ओवर में एमएस धौनी को गुस्‍सा दिलाने के लिए मनीष पांडे का विशेष शुक्रिया। उस घटना के बाद उन्‍होंने अगली 5 गेंद पर 17 रन बनाए।”

देखें वीडियो:

देखिए बन रहे कैसे-कैसे चुटकुले:

After seeing everyone is talking about Dhoni and not him. Manish Pandey be like pic.twitter.com/ZDZXhOC3Dg — Sir Bumraaaah!!!! (@Ibleed_sarcasm) February 21, 2018

OBC like Dhoni is getting all attention while Brahmin Manish Pandey is ignored even after scoring more runs. Sad state of the country. — EngiNerd. (@mainbhiengineer) February 21, 2018

Dhoni to Manish Pandey pic.twitter.com/mJbTcgKOqi — SAGAR (@sagarcasm) February 22, 2018

In his whole life, Dhoni couldn't change Kohli's temperament a bit but he ended up himself like this. *You Either Die A Serener, Or You Live Long Enough To See Yourself Become The Vituperator*

pic.twitter.com/ecS2Bmbsqu — PopinJay (@Hidden_Humor) February 22, 2018

And yesterday i saw Dhoni first time abusing i was awestruck and also was proud of him i felt he's saying those words not to Pandey* but to all those expert haters! — Shreyaa! (@mostly_insane) February 22, 2018

Special Credits To Manish Pandey For Making MS Dhoni Angry In Last Over. He Scored 17 Runs In Next 5 Balls After That Incident.#IndvSA #INDvsSA #SAvIND #SAvsIND #Dhoni — Sir Ravindra Jadeja (@SirJadeja) February 21, 2018

After hearing : MS Dhoni Didn't Use Any Abusive Language For Manish Pandey In 20th Over.

He Said, "Oye! Bhootni k Idhar Dekhna, Udhar Dekh Rha Hai". Please Don't Spread Rumors.

Every Dhoni fan pic.twitter.com/8TMWqTOFB2 — Nirav Modi (@hat_bc__) February 22, 2018

I will proudly say to my son iam the First Player in the list of Dhoni Anger on other players _ Manish Pandey

THALA MSD — Jaswanth Jashu (@JaswanthJaswan1) February 22, 2018

हालांकि कुछ फैंस यह भी कहते दिखे कि धौनी ने पांडे को गाली नहीं दी।

Dear Haters,

Dhoni didn't use any abusive lang against Pandey. Its Dhoni's hunger for that one extra run. Which the latter didn't take cuz he wasn't looking at him. One single run could've mattered.

.

Grow up! Just because he is Dhoni, doesn't mean he can't be irritated. — MSDian ✨ (@Srijeeta7) February 22, 2018

