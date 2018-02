IND vs SA: शिखर धवन ने युजवेंद्र को बताया ‘छोटे पैकेट में बड़ा बम’, चहल ने भी दिया मजेदार जवाब

दक्षिण अफ्रीका को दूसरे वनडे में 9 विकेट से मात देकर भारत ने 6 मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में 2-0 की महत्‍वपूर्ण बढ़त ले ली है। पहले मैच की तरह दूसरे मैच में भी दक्षिण अफ्रीकी बल्‍लेबाज कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की स्पिन का जवाब नहीं ढूंढ़ सके। दोनों स्पिन गेंदबाजों ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका के 10 में से 8 विकेट झटक लिए। युजवेंद्र चहल ने पहली बारी एकदिवसीय मैचों में 5 विकेट लेने का कारनामा किया। चहल ने 8.2 ओवरों में 22 रन देकर पांच विकेट लिए जबकि कुलदीप ने आठ ओवरों में 20 रन देकर तीन सफलताएं हासिल कीं। भारतीय गेंदबाजी के आगे पूरी दक्षिण अफ्रीकी टीम 32.2 ओवर में सिर्फ 118 रन पर ढेर हो गई। आसान लक्ष्‍य को भारतीय बल्‍लेबाजों ने सिर्फ रोहित शर्मा का विकेट गंवा कर हासिल कर लिया। शिखर धवन ने नाबाद 51 और कप्तान विराट कोहली ने नाबाद 46 रनों की पारी खेली। टॉस जीतकर कोहली ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था।

मेजबान टीम को सधी हुई शुरुआत तो मिली, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने अमला को विकेट के पीछे महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच करा भारत को पहली सफलता दिलाई। दूसरा विकेट 51 के कुल स्कोर पर डी कॉक के रूप में गिरा। उन्हें चहल ने अपना शिकार बनाया। इसी स्कोर पर मेजबान टीम ने दो और विकेट खो दिए और उसका स्कोर 51 रनों पर चार विकेट कर दिया। मैच में कप्तानी कर रहे एडिन मार्कराम (8) को कुलदीप ने भुवनेश्वर के हाथों कैच करा अपना खाता खोला। उन्होंने चार गेंद बाद डेविड मिलर जैसे खतरनाक बल्लेबाज को अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच करा भारत को चौथी सफलता दिलाई।

फिर चहल ने जोंडो को अपना शिकार बनाते हुए इस साझेदारी को तोड़ दिया। यह विकेट 99 के कुल स्कोर पर गिरा। ड्यूमिनी भी 107 के कुल स्कोर पर चहल की गेंद पर पगबाधा करार दे दिए गए। यहां से मेजबान टीम के बाकी के चार विकेट महज 11 रनों के भीतर गिर गए और वह मामूली से स्कोर पर पवेलियन में बैठ गई।

मैच खत्‍म हुआ तो युजवेंद्र चहल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। बाद में ट्विटर पर चहल के साथ सेल्‍फी अपलोड कर शिखर धवन ने लिखा, ”छोटे पैकेट में बड़ा बॉम्‍ब युजवेंद्र चहल। शानदार परफॉर्मेंस के लिए शाबाश।”

Chotey packet mein bada bomb @yuzi_chahal. Well done boy for your great performance. pic.twitter.com/RjVpU91Fpo

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) February 4, 2018