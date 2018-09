Ind vs Pak, India vs Pakistan Asia Cup 2018 Match Date and Time, Schedule: भारत से दुंबई इंटरनेशनल स्टेडियम में बुरी तरह हारने के बाद पाकिस्तानी टीम की सोशल मीडिया पर भी भद्द पिटी। क्रिकेट फैंस ने पाक टीम और उनके खिलाड़ियों को मजेदार ट्वीट्स, फोटोज, मीम्स और वीडियोज के जरिए जमकर धोया। किसी यूजर ने पाकिस्तानी जर्सी (क्रिकेट टीम की ऑफीशियल ड्रेस) पहने हुए लड़की का फोटो पोस्ट कर कहा- आज के मुकाबले में टीम ने यही योगदान दिया, जबकि कुछ लोगों ने जाली में बंद हुए टेलीविजन सेट्स और उन्हें तोड़ने से जुड़े फोटोग्राफ शेयर किए। वहीं, एक यूजर ने भारत-पाकिस्तान के मैच पर मीम शेयर किया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन की तस्वीर थी। कैप्शन में पाकिस्तान की हालत बयां करते हुए बड़ा-बड़ा लिखा गया था, “शाम छह बजे अपना मौत के साथ अप्वॉइंटमेंट है।”

आपको बता दें कि एशिया कप टूर्नामेंट 2018 में भारत जीत की राह पर बढ़ रहा है। मंगलवार (18 सितंबर) को टीम ने हॉन्ग-कॉन्ग को हराया, जबकि बुधवार (19 सितंबर) को पाकिस्तान को शिकस्त दी। कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने 126 गेंदें (21 ओवर्स) शेष रहते आठ विकेट से यह मैच जीता। टीम के भुवनेश्वर कुमार मैन ऑफ द मैच चुने गए। पाक की एशिया कप के इतिहास में गेंदों के लिहाज से यह सबसे बड़ी हार थी। भारत-पाक के बीच इस टूर्नामेंट में अब जीत-हार का फर्क 6-5 हो गया है। वहीं, रोहित पाकिस्‍तान के खिलाफ जीत से शुरुआत करने वाले पांचवे भारतीय कप्‍तान बने हैं। उनसे पहले बिशन सिंह बेदी, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी अपनी कप्‍तानी में पाक के खिलाफ पहला मैच जीते थे।

ताजा मामले में हुआ यूं कि भारतीय टीम जैसे ही यह मुकाबला जीती, वैसे ही मैदान से लेकर मीडिया तक में उसका जश्न दिखने लगा। सोशल मीडिया पर भी उसी क्रम में भारतीय फैंस अपना उत्साह दिखाते बने। लोगों ने टीम को इस जीत के लिए शुभकामनाएं देते हुए सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन की तारीफ की। साथ ही पाकिस्तान के हारने पर उसके खिलाड़ियों की मौज भी ली। देखिए कैसे-कैसे पाकिस्तानी टीम की टि्वटर पर खिंचाई की गई-

Great atmosphere when it is #IndvsPak anywhere in the world. Wishing the Indian team all the best in this chase of 163 pic.twitter.com/8yHKjxMlvp

— VVS Laxman (@VVSLaxman281) September 19, 2018