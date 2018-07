टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली मंगलवार (17 जुलाई) को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में आउट होने पर चौंक गए। शुरू में उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। जब समझे, तो सोचते रह गए कि वह हुआ कैसे। कोहली के चेहरे का रिएक्शन उस वक्त देखने लायक था। उन्होंने अजीब सा मुंह बना रखा था। वह कुछ पलों के लिए पिच पर यकीन ही नहीं कर पाए थे कि वह आउट भी हुए हैं।

वहीं, उन्हें क्लीन बोल्ड करने वाले आदिल राशिद जश्न मना रहे थे। इंग्लिश गेंदबाज की घूमती हुई गेंद जाकर जैसे ही स्टंप्स-गिल्लियों से लड़ी। वैसे ही राशिद और अन्य इंग्लैंड के खिलाड़ियों के चेहरे पर मुस्कान छा गई थी।

भारत बनाम इंग्लैंडः कप्तान के नाते कोहली ने सबसे तेजी से बनाए 3000 रन

आपको बता दें कि भारत-इंग्लैंड के बीच मंगलवार को तीसरा और आखिरी वनडे हुआ। इंग्लैंड के लीड्स स्थित हेडिंगले क्रिकेट मैदान में यह मुकाबला हुआ। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की। भारत की ओर से कप्तान कोहली ने 30.1 ओवर में राशिद की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए। उन्होंने 72 गेंदों पर 71 रन बनाए, जिसमें आठ चौके शामिल थे। कोहली इस मुकाबले में 98.61 के औसत से खेले।

India vs England 3rd ODI at Headingley: यहां देखें लाइव मैच, इन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका

India vs England 3rd ODI Live Cricket Streaming, Ind vs Eng Live Score at Sony Liv Live, Sony Six: ENG- 78/2, यहां देखें भारत वर्सेज इंग्लैंड तीसरे वनडे मैच का लाइव प्रसारण

Ind Vs Eng One Day: बतौर कप्‍तान विराट कोहली ने सबसे तेजी से बनाए 3000 रन

वीडियो में देखें कैसे आउट हुए कप्तान कोहली और कैसा था उनका रिएक्शन-

Virat Kohli looks in disbelief after being bowled by Aadil Rashid. #ENGvIND pic.twitter.com/eMMml28m2i

— Deepak Raj Verma (@iconicdeepak) July 17, 2018