Ind vs Eng, India vs England 4th Test Match: भारतीय गेंदबाजों ने रोज बाउल स्टेडियम में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन लंच तक इंग्लैंड के ऊपर अपनी पकड़ बनानाी शुरू कर दी है। जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा और हार्दिक पंड्या की तिकड़ी ने पहले सत्र का खेल खत्म होने तक ही इंग्लैंड के चार विकेट 57 रनों पर ही गिरा दिए हैं। लंच तक बेन स्टोक्स 12 और विकेटकीपर-बल्लेबाज जॉस बटलर 13 रन बनाकर खेल रहे हैं।

इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। उनका यह दांव उलटा पड़ गया। तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर ईशांत ने कीटन जेनिग्स को पगबाधा आउट कर दिया। ईशांत की तेज अंदर आती गेंद को जेनिंग्स समझ ही नहीं पाए। उन्हें लगा कि गेंद बाहर निकलेगी इसलिए वह गेंद को छोड़ने का प्रयास कर रहे थे लेकिन गेंद अंदर आई और बाएं हाथ का यह बल्लेबाज विकेटों के ठीक सामने पकड़ा गया। जेनिंग्स एक रन के कुल स्कोर पर आउट हुए।

जो रूट पहले ही आउट हो जाते, अगर बुमराह ने नो-बॉल नहीं फेंकी होती। गेंद रूट के पैड्स पर लगी थी और भारतीयों ने जोरदार अपील की। अंपायर ब्रूस ऑक्‍सेनफर्ड ने आउट देने से इनकार किया जिसके बाद विराट कोहली ने रिव्‍यू लेने का फैसला किया। रिव्‍यू में पता चला कि बुमराह ने नो-बॉल फेंकी है। जबकि उनकी गेंद सीधे स्‍टंप्‍स पर जाकर लग रही थी।

बुमराह की नो-बॉल देखकर ट्विटर पर क्रिकेट फैंस भड़क गए। कई यूजर्स ने भारतीय तेज गेंदबाज को खरी-खोटी सुनाना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि सपोर्ट स्‍टाफ और मैनेजमेंट को इस बात पर ध्‍यान देने की जरूरत है कि बुमराह लगातार नो-बॉल कैसे फेंक रहे हैं।

Jasprit Bumrah is a fine cricketer, and in the middle of an excellent spell, but he is letting himself and his team down too often with these no-balls. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) August 30, 2018

If umpire had given that out, Root might not have reviewed this…it was that plumb. #EngvInd #Root #Bumrah — Aakash Chopra (@cricketaakash) August 30, 2018

With this frequency of bowling No-balls, at the end of his career Jasprit Bumrah will have more no ball wickets than @sachin_rt has got out in 90s scores. @Jaspritbumrah93 #ENGvIND — Montu (@dwanikbhatt) August 30, 2018

Jasprit Bumrah and his no balls always cost India match, he and coaching staff needs to work on this #ENGvIND #EngvInd — Pritish (@pritish_s) August 30, 2018

Jasprit Bumrah again and again how many times will be repeat the same mistake, why can't he bowl without a no ball playing in international game and bowling no ball regularly is a crime — Ashwin chandrasekar (@achu_ashwin) August 30, 2018

रूट (4) को ईशांत ने अपना 15 के कुल स्कोर पर अपना दूसरा शिकार बनाया। जॉनी बेयरस्टो (6) को बुमराह ने 28 के कुल स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। पंड्या ने विकेट पर जमने की कोशिश में लगे सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक (17) को अपना शिकार बनाया। इसके बाद हालांकि स्टोक्स और बटलर ने कोई और विकेट नहीं गिरने दिया।

