‘क्रिकेट के मक्‍का’ लॉर्ड्स में भारत ने इंग्‍लैंड के पेस अटैक के आगे घुटने टेक दिए। जेम्‍स एंडरसन, स्‍टुअर्ट ब्रॉड, सैम कर्रन और क्रिस वोक्‍स की चौकड़ी ने भारतीय बल्‍लेबाजों को ऐसा धराशायी किया कि इंग्‍लैंड ने एक पारी और 159 रन से जीत दर्ज की। जैसा प्रदर्शन भारतीय टीम में अब तक दो टेस्‍ट मैचों में किया है, उसके बाद सोशल मीडिया पर कोच रवि शास्‍त्री पर सवाल उठ रहे हैं। यही नहीं, विराट कोहली की कप्‍तानी से भी कई फैंस नाराज नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया पर ‘घर का शेर’ होने का आरोप भी कुछ नाराज फैंस ने लगाया है।

पहली पारी में गलत शॉट और खराब फुटवर्क के चलते विकेट गंवाने वाले भारतीय बल्‍लेबाजों ने अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं लिया। दूसरी बारी में भी बाहर जाती गेंदों से छेड़छाड़ और बिना किसी फुटवर्क के शॉट खेलने की वजह से कई भारतीय बल्‍लेबाज आउट हुए। ओपनर मुरली विजय दोनों पारियों में शून्‍य पर आउट हुए। धाकड़ बल्‍लेबाजों से सजी टीम इंडिया के लिए इससे ज्‍यादा शर्म की बात और क्‍या होगी कि उनकी दोनों पारियों में सर्वश्रेष्‍ठ स्‍कोर एक गेंदबाज कम ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन का रहा।

R Ashwin was the only India batsman to go past 30 at Lord's

*Press conference*

Reporter – what are the positives you want to take from this test ??

Virat – well, we lost on the 4th day so now I have one extra day to take Anushka for shopping#ENGvIND

— Jon Snow (@Gujju_Jon) August 12, 2018