इंग्लैंड ने भारतीय बल्लेबाजों की कमजोरियों की कलई खोलते हुए दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन बेहतरीन सीम गेंदबाजी के दम पर उसे पहली पारी में 107 रन पर आउट कर दिया। कप्तान विराट कोहली भले ही दावा कर रहे हों कि कोई तकनीकी समस्या नहीं है लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की दुर्दशा देखकर ऐसा नहीं लगा। इंग्लैंड के लिये जिम्मी एंडरसन ने 20 रन देकर पांच विकेट लिये। एक पारी में पांच या अधिक विकेट लेने का कारनामा उन्होंने 26वीं बार किया। क्रिस वोक्स ने दो जबकि सैम कुरेन और स्टुअर्ट ब्राड ने एक एक विकेट लिया। बारिश के कारण आज सिर्फ 35.2 ओवर फेंके जा सके। भारतीय बल्‍लेबाजों के प्रदर्शन से फैंस नाराज हैं और सोशल मीडिया पर कई क्रिकेटर्स को भला-बुरा कह रहे हैं।

एंडरसन ने मुरली विजय (0) को बोल्ड करके अपने तेवर जाहिर कर दिये थे। वहीं के एल राहुल पहले सत्र में उनका दूसरा शिकार बने जो आठ रन ही बना सके। चेतेश्वर पुजारा ने 25 गेंद में एक रन बनाया लेकिन वह रन आउट हो गए जब कप्तान कोहली ने पहले रन लेने बुलाया लेकिन बाद में वापिस भेज दिया। कोहली और अजिंक्‍य रहाणे (18) ने 13 . 1 ओवर में 34 रन जोड़े। एंडरसन के अलावा वोक्स ने भी दोनों के लिये काफी मुश्किलें खड़ी की।

कोहली 57 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हुए। वोक्स की गेंद पर कोहली ने स्लिप में जोस बटलर को कैच थमाया। हार्दिक पंड्या (11) ने स्लिप में बटलर से मिले जीवनदान का फायदा नहीं उठाया और उसी तरीके का शाट फिर खेलकर आउट हुए। दिनेश कार्तिक (1) को कुरेन ने पवेलियन भेजा। वहीं रहाणे के सब्र का बांध एंडरसन ने तोड़ा और स्लिप में लपकवाकर उसे पवेलियन भेजा। आर अश्विन ने 29 रन बनाकर भारत को तिहरे अंक तक पहुंचाया।

Once again the same old storey. Pandya as Allrounder. Seriously. He is neither a batsman nor bowler. Only GOD knows what he is capable of and why he is in playing XI. Disgusted batting by everyone #LordsTest — Ashwin (@AshwinKmite) August 10, 2018

There is one thing to get all out by Day 1 stumps, another to get out for a paltry 107; but all of this in just 35.2 overs?!

Heard of leaving the ball and playing out sessions in tough conditions, dear team?!#ENGvIND #LordsTest — Saniya Hamid Ali (@touche_always) August 10, 2018

Hardik Pandya Plays As An All-rounder, Neither Bats Nor Bowls Well. At Least I Used To Bowl Well And Often Scored Sword Dancing Half-centuries Too. #INDvENG #INDvsENG #ENGvIND — Sir Ravindra Jadeja (@SirJadejaaaa) August 10, 2018

Time to take a call among a few others on Hardik Pandya. He could prove us wrong but at the moment he does not seem to have it in him to play Test Cricket overseas esp. outside Asia. #ENGvIND — Sumanth Raman (@sumanthraman) August 10, 2018

Seeing Dhoni's and Kohli's team struggle overseas puts into perspective what a fantastic skipper Ganguly was. Wins in SL,WI,Aus, Eng, Pak are so much more meaningful than home wins on pitches tailor made for Ash & Jaddu to run through the opposition's batting lineup. #LordsTest — Amit Sinha (@amit5793sinha) August 10, 2018

Dear @ICC, please take away the No.1 ranking from India. Not because we are losing, but because our batsmen have forgotten the basics of cricket. They, want to take single like ODI cricket in TEST, want to play flick shot in 1st OVER, want to play 5th stump ball. plz#LordsTest — Saurav Kumar (@bleachsunny) August 10, 2018

