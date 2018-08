भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के बीच खेले पांच टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है। 1 अगस्त को पहले टेस्ट मैच का पहला दिन था। बर्मिंघम के एजबेस्टर क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में टॉस जीतकर इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड की टीम को भारतीय क्रिकेटर्स ने ज्यादा रन बनाने नहीं दिया और मेजबान टीम पहले दिन 9 विकेट के नुकसान पर 285 रन ही बना सकी।

1 अगस्त का यह मैच काफी रोमांचक रहा। इंग्लैंड की टीम की शुरुआत थोड़ी खराब थी, लेकिन कप्तान जॉय रूट के मैदान पर आने के बाद मेजबान टीम ने अच्छी रफ्तार पकड़ ली थी। एक वक्त पर इंग्लैंड 3 विकेट के नुकसान पर 216 के मजबूत स्कोर पर था, लेकिन टीम इंडिया के गेंदबाजों ने उसके बाद ऐसा कहर बरपाया कि मेजबान टीम ज्यादा रन नहीं बना सकी। पहले दिन ही इंग्लैंड की टीम ऑल आउट भी हो जाती, अगर विकेटकीपर दिनेश कार्तिक से छोटी सी चूक नहीं होती।

दरअसल, भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी 88वें ओवर पर गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने इस ओवर की पांचवीं गेंद सैम करन को फेंकी, करन के बल्ले से लगकर गेंद सीधा विकेटकीपर दिनेश कार्तिक के बाएं की तरफ गई। कार्तिक ने गेंद को लपककर पकड़ने की कोशिश की, उनके हाथ में गेंद आई भी, लेकिन तुरंत ही छूट भी गई। अगर कार्तिक के हाथ से यह कैच नहीं छूटता तो सैम 24 रनों पर उसी वक्त आउट हो जाते और ऐसे में 87 ओवर 5 गेंदों के अंदर ही इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो जाती। खैर इस आखिरी ओवर में शमी ने बेहद सधी हुई गेंदबाजी की और एक भी रन इंग्लिश क्रिकेटर्स नहीं बना सके। बहरहाल, आज पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन है। इंग्लैंड को 9 विकेट का नुकसान हो चुका है, ऐसे में भारत को इंग्लिश टीम को आउट करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।

England would have been all out on day 1 if…Karthik had grabbed this one.#ENGvIND pic.twitter.com/rGUh6KrqEm

— Deepak Raj Verma (@iconicdeepak) August 1, 2018