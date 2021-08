टोक्यो ओलंपिक में हॉकी का दूसरा सेमीफाइनल भारत और बेल्जियम के बीच खेला गया। इसमें भारत को विश्व चैंपियन बेल्जियम के हाथों 5 – 2 से हार का सामना करना पड़ा। कांटे की टक्कर वाले इस मुकाबले में हार के साथ ही भारत की 41 साल बाद गोल्ड पाने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। इस हार के बाद लोग सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी को ट्रोल करने लगे।

दरअसल नरेंद्र मोदी ने जब मैच चल रहा था तब ट्वीट करते हुए लिखा था कि, ‘मैं भारत और बेल्जियम का पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला देख रहा हूं। मैं उन्हें बधाई देता हूं।’ उनके इसी ट्वीट पर लोग निशाना साध रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग मैच हारने की वजह पीएम मोदी को बता रहे हैं। @__MUSTAK अकाउंट से लिखा गया कि पीएम मोदी पनौती है इस देश के लिए, यकीन नहीं तो पिछले 7 साल का हिसाब देख लो। स्वतंत्र पत्रकार रणविजय सिंह ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए लिखा कि, ‘ पीएम मोदी हॉकी का मैच देख रहे थे, टीम हार गई।’

कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अचानक पनौती ट्विटर पर क्यों ट्रेंड करने लगा.. ऐसा क्या हुआ? @preetiagr123 टि्वटर हैंडल से #पनौती के साथ लिखा गया कि जहां पड़े मेरे कदम खत्म हो गए सारे वहम। @bansal_aap अकाउंट से कमेंट आया कि नरेंद्र मोदी तुमसे कुछ दिन शांत नहीं बैठा जाता क्या? क्या जरूरत थी पनौती लगाने की? अब हाथ जोड़ के विनती है कि महिला हॉकी के सेमीफाइनल के समय 18 घंटे काम कर लेना या फिर आराम से सो जाइयो.. बस मैच मत देखियो और ट्वीट बिल्कुल मत करना।

एक टि्वटर अकाउंट से कमेंट आया कि ऐसा भी क्या जरूरी था आपके लिए हॉकी मैच देखना? अच्छा खासा तो चल रहा था हरा दिया पनौती। @iamkabirpanthi टि्वटर हैंडल से नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा गया कि क्यों देखा था भाई.. आपने चंद्रयान 2 देखा संपर्क टूट गया। वर्ल्ड कप देखा धोनी रन आउट हो गया। हॉकी देखा भारत 5-2 से हार गया। हाईलाइट देख लिया कर भाई।

I’m watching the India vs Belgium Hockey Men’s Semi Final at #Tokyo2020 . Proud of our team and their skills. Wishing them the very best!

एक ट्विटर यूजर नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर लिखते हैं कि महिला हॉकी टीम के मैच से पहले कृपया इनका केबल कनेक्शन काट दिया जाए। @nit_ranthambore टि्वटर हैंडल से कमेंट किया गया कि कृपया पनौती जी महिला हॉकी टीम के पहले कुछ भी मत कर कहना। एक टि्वटर यूजर ने लिखा के हमारा पीएम पनौती है। अभिजीत गांगुली नाम के यूजर ने लिखा के सब बात ठीक है, लेकिन कल महिला हॉकी टीम का मैच मत देखना।

Wins and losses are a part of life. Our Men’s Hockey Team at #Tokyo2020 gave their best and that is what counts. Wishing the Team the very best for the next match and their future endeavours. India is proud of our players.

— Narendra Modi (@narendramodi) August 3, 2021