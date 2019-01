भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रोहित शर्मा ने शनिवार (12 जनवरी, 2019) को एक दिवसीय मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 133 रनों की पारी खेली। उनकी बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम 254/9 रन बनाने में कामयाब रही। हालांकि भारत को यह मैच 34 रन से हारना पड़ा। रोहित शर्मा जब तक क्रीज पर मौजूद रहे टीम की जीत की आस बन रही। मैच के दौरान रोहित शर्मा बल्लेबाजी के दौरान आउट होने से बचने के लिए गलती से स्टंप पर भी गिर गए। वह रन आउट तो नहीं हुए मगर स्टंप में लगे कैमरे में उनकी तस्वीरें कैद हो गई।

सोशल मीडिया में रोहित के प्रशंसकों ने उनकी ऐसी ही कई तस्वीरें शेयर कर दीं। यूजर्स जमकर उनकी तस्वीरों पर मजे ले रहे हैं। रोहित की तस्वीर शेयर करते हुए कई यूजर्स मजेदार प्रतिक्रियाएं दी हैं। समीर ने लिखा, ‘स्टंप कैमरा में अनुचित तरीके से रोहित शर्मा द्वारा पोज देने पर बीबीसीआई द्वारा रोहित शर्मा को बैन करने का इंतजार कर रहा हूं।’ एक यूजर लिखते हैं कि उन्हें लगता है कि यह भुवनेश्वर कुमार हैं।

Waiting for BCCI to ban Rohit Sharma for posing inappropriately in front of the stump cam #AUSvIND pic.twitter.com/sn8EpAHNfh

— Sameer Allana (@HitmanCricket) January 12, 2019