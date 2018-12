भारतीय टीम के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार उस समय हैरान रह गए, जब उन्होंने टीम के खास फैंस का गाना सुना। यह गाना भुवी को समर्पित किया गया था। गाने के बोल थे- फील्डिंग सेट रहने दो, भुवी को बुलाओ…भुवी जो आ गया तो विकेट गिर जाएगा…। बता दें कि भारत अपने 2018-19 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। टीम के अलावा भारत आर्मी भी कंगारुओं की धरती पर पहुंची है, जो पूरे टूर के दौरान टीम का उत्साह बढ़ाएगी। दरअसल, टीम इंडिया जहां भी मैच खेलने जाती है, ये खास फैंस (भारत आर्मी) उसे चियर करने वहां पहुंच जाते हैं।

हाल ही में एडिलेड ओवल में भुवी की मुलाकात भारत आर्मी के सदस्यों से हुई। ऐसे में उन्होंने न केवल अपने खास फैंस से दुनिया (वीडियो के जरिए) को मिलवाया, बल्कि उनका खास गाना भी सुनवाया। बाद में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने उसी क्लिप को टि्वटर पर शेयर किया, जिसे यूजर्स ने खूब पसंद किया। सुनें कैसा था भारत आर्मी का यह गाना-

SPECIAL: Bhuvi surprises Bharat Army with a kind gesture at the Adelaide Oval

Watch on as the Bharat Army sings a song for @BhuviOfficialpic.twitter.com/9hG3fThrHQ

— BCCI (@BCCI) December 5, 2018