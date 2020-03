कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दुनिया भर की सरकारें इसे रोकने के हरसंभव प्रयास में जुटी हैं। भारत में भी व्यापक स्तर पर इससे निपटने के उपाय किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर 14 अप्रैल तक देशव्यापी लॉकडाउन भी किया गया है। लोगों को घरों से ना निकलने की हिदायत दी गई है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता अपने क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय के लोगों से अजान के लिए एक जगह पर इकट्ठा होने की अपील कर रहे हैं।

इन टीएमसी नेता का नाम है अख्तर हुसैन। अख्तर हुसैन पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पार्षद हैं। उन्होंने लॉकडाउन के बावजूद लोगों से अपील की है कि, ‘अगर मोदी ताली बजाकर कोरोना को रोक सकते हैं तो क्यों न हमें इसे हराने के लिए प्रार्थना में जुटना चाहिए।’ बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दौरान शाम 5 बजे स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिस का हौसला बढ़ाने के लिए लोगों से पांच मिनट तक ताली, घंटी या थाली बजाने की अपील की थी।

जब मीडिया ने अख्तर हुसैन से उनकी इस अपील पर बात की तो उन्होंने कहा- क्या अब तक कोरोना वायरस का कोई इलाज पता चला है? अगर हम अजान के जरिए इससे लड़ना चाहते हैं तो उसमें बुराई क्या है? मैंने कहा है कि कोरोना को अजान से रोका जा सकता है। लोग किसी न किसी तरह सड़क पर आ-जा रहे हैं। तो अगर अजान में लोग आते हैं तो हर्ज ही क्या है?

#Breaking | SHOCKING: At a time when the entire country is on a 21-day lockdown, a TMC Councillor in Bengal has called out to Muslims to perform ‘Azan’ as that will be the only way to cure and defeat this epidemic.

Sreyashi with more details. | #IndiaBattlesCoronavirus pic.twitter.com/nsmi8uI2Ad

— TIMES NOW (@TimesNow) March 26, 2020