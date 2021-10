स्कूटी सवार लड़की का बुर्का उतरवाया, हिजाब भी खींचा, VIDEO सामने आने पर बढ़ा विवाद

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक युवती के साथ घृणित हरकत की गई। कुछ लोग जबरन उसका बुर्का उतार देते हैं। वीडियो भोपाल के इस्लाम नगर इलाके का है। पीड़ित लड़की ने इस वीडियो को लेकर कोई शिकायत नहीं दर्ज करवाई है। लेकिन पुलिस ने वीडियो सामने आने के बाद दो लोगों के खिलाफ 151 के तहत निरोधक कार्रवाई की है।

वायरल वीडियो में एक लड़की को घेरकर कुछ लोग बुर्का हटाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लोग लड़की से बार-बार बुर्का उतारने को कह रहे हैं। उनका कहना था कि आप हमारी कौम को बदनाम कर रही हैं। लड़की से जबरदस्ती बुर्का उतरवाया जाता है। पुलिस का कहना है कि बुर्का उतरवा रहे लोगों को संदेह था कि लड़की हिंदू है क्योंकि जिस स्कूटी पर वह बैठी थी, उस पर फूल लगे हुए थे। वहीं स्कूटी चला रहे लड़के के हाथ पर कलावा बंधा हुआ था। लड़की से जबरन लोग बुर्का उतरवाते हैं। उसने जींस पहनी थी। इस पर भी लोग टिप्पणी करते हैं। साथ ही इसका वीडियो बनाते हैं।

वीडियो में ही कुछ महिलाएं भी जबरन उस लड़की को अपना चेहरा दिखाने के लिए मजबूर कर रही हैं। युवती वीडियो में रोती हुई दिख रही है। वीडियो में दिख रहा है कि युवती पहले बुर्का हटाने से इनकार करती है लेकिन उसके सहयात्री के समझाने पर वह बुर्का उतारती है। इसके बाद लोग उसे हिजाब हटाकर चेहरा दिखाने को कहते हैं। इस दौरान वो उसका वीडियो भी बना लेते हैं। शुरुआत में लड़की ने विरोध किया तो महिलाएं जबरन उसका चेहरा देखने की कोशिश करती हैं।

A girl was forced to remove her burkha as the people suspected that the man on whose scooter she was riding pillion was a Hindu, in Islam Nagar, Bhopal on Saturday afternoon @ndtv @ndtvindia pic.twitter.com/66QPE5OJax

