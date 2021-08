यूपी के मुजफ्फरनगर में हरियाली तीज के मौके पर हिंदू संगठन का एक विरोध प्रदर्शन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मुजफ्फरनगर में एक हिंदू संगठन क्रांति सेना के लोग बाजार में घूम घूम कर यह पता कर रहे थे कि किसी मुस्लिम द्वारा किसी हिंदू महिला को मेहंदी तो नहीं लगाई जा रही है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग दुकानदारों से कह रहे हैं कि भाई यहां मेहंदी मुसलमान तो नहीं लगाते?

यह वीडियो 10 अगस्त का का है, 11 अगस्त के दिन हरितालिका तीज होने के कारण महिलाएं बाजारों में मेहंदी लगवाने और खरीदारी करने पहुंचती है। ऐसे में क्रांति सेना नाम के इस संगठन द्वारा ऐलान किया गया था कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति हिंदू औरतों के हाथों में मेहंदी न लगाए।

वायरल वीडियो में क्रांति सेना नाम के संगठन का कहना है कि, ‘हमें पता चला है कि ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले मुस्लिम पुरुष लव जिहाद के तहत काम करते हैं और मेहंदी लगाने के बहाने हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं… हमने ब्यूटी पार्लर वालों से कहा है कि अपने यहां कटिंग, मेकअप वगैरह के काम के लिए मुस्लिम कारीगरों को न रखें… हम नज़र रखे हुए हैं, अगर कोई पाया जाता है तो हम चलने नहीं देंगे। क्रांति सेना का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोग मेहंदी लगाने के नाम पर हिंदू महिलाओं को बहकाते हैं।

इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। वहीं जिन भी लोगों ने मुजफ्फरनगर पुलिस को टैग करते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की है। महा मुजफ्फरनगर पुलिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जवाब दिया गया है कि, ‘ संबंधित प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।’ एक सोशल मीडिया यूजर ने इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि चुनाव आते ही एक धड़ा लोगों के बीच हिंदू मुसलमान करना शुरू कर देता है, सरकार की नाकामी नहीं दिखती।

Hindu group called “Kranti Sena” marched in the markets of Muzzaffarnagar to implement a ban on Muslim Mehendi artists and barbers.

The group issued a threat that Muslims will have to face dire consequences if found working in Hindu shops.

