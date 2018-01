लाइव शो में सिंगर अरिजीत सिंह के मुंह से निकल गया कुछ ऐसा कि होने लगे ट्रोल

मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह अपनी आवाज के दम पर अपने लाखों फैन्स बना चुके हैं। अरिजीत काफी सालों से अपनी गायिकी का जादू अपने फैन्स पर चलाते आ रहे हैं। अरिजीत को ज्यादातर लोग उनके शांत स्वभाव के कारण भी जानते हैं, लेकिन हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें अरिजीत एक लाइव शो के दौरान कुछ ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे सुनकर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। आपको बता दें कि अरिजीत का यह वीडिया किसी पुराने कॉन्सर्ट का है। वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अरिजीत शो के दौरान रणवीर कपूर की बहुचर्चित फिल्म ‘रॉकस्टार’ का गाना ‘नादां परिंदे’ की कुछ लाइने ही गाते हैं कि उनका माइक ठीक से फिक्स न होने के कारण हिलने लगता है।

माइक का इस तरह गाने के बीच में हिलना अरिजीत को पसंद नहीं आता और वे चिल्ला कर बोलते हैं “Somebody F…ing fic this mic”। इसके बाद उनका क्रू स्टेज पर आकर उनके माइक को ठीक करता है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर आते ही ट्विटर यूजर्स को नए मजेदार जोक्स बनाने का मौका मिल गया है। एक ट्विटर यूजर ने इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा “इरशाद सर के बोल, नादांं परिंदे के लीरिक्स आत्मा को शांति पहुंचाते हैं” इसके बाद यूजर ने गाने के शुरुआत के बोल लिखे और फिर अरिजीत द्वारा अपना आपा खोते समय कहे गए वो शब्द लिख दिए।

Irshad sir ke Bolpic.twitter.com/XB8T0XT0fW — Hitarth Desai (@filmeyshilmey_) January 17, 2018

Tried to be Mohit Chauhan but he did not know how he was sounding — Nafis Iqbal (@NafisIqbal16) January 17, 2018

एक ने लिखा “अरिजीत का पहला गाना जिसने मुझे हंसाया है।” एक ने लिखा “क्या बकवास है? जैसा हम फिल्मों में सुनते हैं अरिजीत की आवाज वैसी बिलकुल है भी नहीं। यह ऐसी सुनाई दे रही है जैसे थर्ड ग्रेड अनु मलिक।” एक ने लिखा “मोहित चौहान की तरह गाने की कोशिश, लेकिन यह नहीं जानता कि वे गाते कैसे हैं।” एक ने लिखा “यह एक व्याइस ओवर की तरह प्रतीत होता है। कोई कैसे इतना बुरा गा सकता है। इतना ही नहीं कौई बच्चा भी इस गाने में नादां को नादान नहीं बोलता।” इसी तरह कई लोग अरिजित का खूब मजाक बना रहे हैं।

The first ever song of Arijit Singh which made me smile. Okay, laugh. — Surya (@sckeptic) January 17, 2018

What the hell… He is not even sounding like that Arijit singh we hear in movies. Sounding lyk a 3rd grade anu malik — Roller Troller (@RollerTroller_) January 18, 2018

It seems like voice over … how could one sing so bad … even kid dont say nadan for Nadaa in that song … — Kshitij Sharma (@iitian_kshitij) January 17, 2018

