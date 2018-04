सोनम कपूर के ‘फर्जी हिंदू’ वाले बयान पर भड़कीं कोयना मित्रा

कठुआ और उन्‍नाव सामूहिक दुष्‍कर्म कांड की हर तरफ निंदा हो रही है। विरोध की लहर बॉलीवुड भी पहुंच गई है। लेकिन, सितारों की दुनिया में असली और फर्जी हिंदू को लेकर सोशल साइट पर वाकयुद्ध छिड़ गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर ने 11 अप्रैल को कठुआ गैंगरेप को लेकर तीखी टिप्‍पणी की थी। उन्‍होंने ट्वीट किया था, ‘फर्जी नागरिकों और फर्जी हिंदुओं से शर्मिंदा और स्‍तंभित हूं। मुझे ऐसे लोगों से घृणा है। मैं यह विश्‍वास नहीं कर सकती कि यह मेरे देश में हो रहा है।’ सोनम के बयान पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। इनमें बॉलीवुड की एक अन्‍य अभिनेत्री कोयना मित्रा भी शामिल हैं। उन्‍होंने सोनम कपूर के बयान पर भड़क गई हैं। कोयना न ट्वीट किया, ‘आपने जघन्‍य घटना की निंदा की जिसकी मैं तारीफ करती हूं। लेकिन, फर्जी हिंदू कह कर आपने उसे सांप्रदायिक रूप दे दिया। कृपा करके सबके लिए ऐसा ही कहें। दुष्‍कर्म की इस घटना के लिए आप एक पूरे धर्म को कैसे जिम्‍मेदार ठहरा सकती हैं? ये पीड़ि‍ता हमारी भी हैं!’

Any comments @sonamakapoor? You condemded a heinous crime(I appreciate) but gave it a communal twist "Fake Hindus " .

Kindly do the same for all . How can you blame an entire religion for this Rape.

These victims are ours too! #justiceForAll pic.twitter.com/8tFtLWT1tL

— KOENA MITRA (@koenamitra) April 12, 2018