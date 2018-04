VIDEO: प्रकाश राज को घेर लोगों ने लगाए मोदी-मोदी के नारे, चिल्लाने लगे- भारत हिंदुओं का है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अक्‍सर हमलावर रहने वाले अभिनेता प्रकाश राज को असहज स्थितियों का सामना करना पड़ा। प्रकाश 12 अप्रैल को गुलबर्ग (कर्नाटक) गए हुए थे, जहां कुछ लोगों ने उनकी कार को घेर कर मोदी-मोदी के नारे लगाने लगे थे। अभिनेता ने ट्वीट किया, ‘देखिए गुरुवार रात को भाजपा और मोदी भक्‍त गुलबर्ग में किस तरह उपद्रवियों की तरह व्‍यवहार कर रहे थे। जोकरों का पूरा समूह इकट्ठा था। क्‍या आपलोग बातचीत में विश्‍वास नहीं करते हैं? आपलोग सोचते हैं कि आप मुझे आतंकित कर सकते हैं? क्‍या आप जानते हैं कि इस तरह आप सही मायनों में मुझे और मजबूत कर रहे हैं।’ भीड़ में शामिल लोग ‘भारत हिंदुओं का है, भारत हिंदुओं का है’ भी चिल्‍लाने लगे थे। बता दें कि प्रकाश राज मोदी सरकार की योजनाओं और कार्यशैली की कड़ी आलोचना करते रहे हैं। दक्षिण के बाद बॉलीवुड में भी सफलता के झंडे गाड़ने वाले प्रकाश राज ने जनवरी में कहा था कि वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अमित शाह को हिंदू नहीं मानते हैं। उन्‍होंने एक टीवी कार्यक्रम में कहा था कि जो कोई भी हत्‍या और हिंसा की बात करता है, उन्‍हें वह हिंदू नहीं मानते हैं। वह भाजपा सांसद प्रताप सिम्‍हा को कानूनी नोटिस तक भिजवा चुके हैं।

Look at the bjp Modi Bhakts behave like hooligans.. with me in Gulbarga in karnataka last night. Bunch of jokers… Hello don’t you believe in dialogue .. do you think you can terrorise me .. .do u know ur actually making me stronger ..#justasking pic.twitter.com/sZpqjbXXEv

— Prakash Raj (@prakashraaj) April 13, 2018