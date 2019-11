पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहे हैं। इमरान खान के ट्रोलिंग का कारण बना है उनका एक बयान। दरअसल इमरान खान ने एक कार्यक्रम में ग्लोबल वार्मिंग पर बोलते हुए ये कह दिया कि पेड़ रात को ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इमरान खान के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो शेयर करते हुए लोग इमरान खानी की पढ़ाई पर सवाल उठाते हुए उनके मजे ले रहे हैं। कुछ लोग उन्हें आईंस्टीन खान कहकर चुटकी ले रहे हैं।

दरअसल जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें इमरान खान एक इवेंट में कहते हुए दिख रहे हैं कि, ‘पाकिस्‍तान में करीब 70 फीसदी ग्रीन कवर था, वह पिछले दस सालों में कम हो गया है। पेड़ हवा को साफ करते हैं। रात को ऑक्‍सीजन देते हैं और कार्बन डाई आक्‍साइड को ऑब्‍जर्व करते हैं।’

इमरान खान के बयान पर लोग लिख रहे हैं कि पाकिस्तानी पीएम ने ऑक्सफॉर्ड से यही सीखा है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि प्लीज इमरान खान की पावर को अंडर स्टिमेट ना करें…नया पाकिस्तान के चैंपियन हैं…अगर वे कहते हैं, पेड़ रात में ऑक्सीजन देते हैं, तो इसका मतलब है, यह नए पाकिस्तान में होता है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि अच्छा हुआ हमारे मां बाप ने ऑक्सफोर्ड नहीं भेजा पढ़ने के लिए और हम बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़कर जाने की पेड़ दिन में ऑक्सीजन देते हैं।

So it’s possible that Imran Khan spends his nights under trees actually believing his oxygen theory.

That would really explain so much.

— Kiran Ahmed (@kiranahmedd) November 28, 2019