इमरान की तीसरी पत्नी के बुर्के पर पूर्व पत्नी ने उठाया सवाल, सोशल मीडिया ने जमकर मारे तंज

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुखिया इमरान खान की तीसरी शादी सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में है। अब इमरान खान की पूर्व दूसरी पत्नी रेहम खान ने उनकी तीसरी पत्नी बुशरा मनेका पर उनके बुर्के पर तंज कसा है। रेहम खान का कहना है कि एक सामान्य बुर्का और राजनीतिक बुर्के में फर्क होता है। रेहम खान ने एक ट्वीट किया और उसके साथ एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में बुशरा मनेका सिर से पैर तक बुर्के में ढकी है, जबकि दूसरे और एक महिला सामान्य बुर्के में है। रेहम खान ने लिखा है, ” मैं उन महिलाओं का पूरा सम्मान करती हूं जो निजी कारणों से बुर्का पहनती हैं, लेकिन वह कट्टरपंथियों द्वारा वोट पाने की कोशिशों का विरोध करती हैं।” हालांकि रेहम खान को इस ट्वीट के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थकों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। सोशल मीडिया में लोग रेहम खान को निशाना बना रहे हैं। इससे पहले रेहम खान ने कहा ने इमरान खान की तीसरी शादी को ‘पॉलिटिकल मिसएडवेंचर’ कहा था।

I have all the respect for women who observe hijab for personal reasons. I object to right wing vote pick up efforts pic.twitter.com/SWt6i7YDaS — Reham Khan (@RehamKhan1) February 24, 2018

Imran Khan Wife, Bushra Maneka: बुशरा को पिंकी पीर के नाम से भी जाना जाता है। Imran Khan Wife, Bushra Maneka: बुशरा को पिंकी पीर के नाम से भी जाना जाता है।

रेहम खान को जवाब देते हुए कई यूजर्स ने उनके पुराने ट्वीट को शेयर किया है जिसमें वह बुर्के का समर्थन करती हुईं दिख रही हैं। एक यूजर ने कहा है कि आपको यह ट्वीट डिलीट करना चाहिए, आप गलतबयानी कर रही हैं। एक यूजर ने बुर्के में उनकी पुरानी तस्वीरों को शेयर करते हुए कहा है कि हां राजनीतिक बुर्का का सिस्टम गलत है। एक यूजर ने कहा कि अपना निजी बदला लेने के लिए धर्म का इस्तमाल मत करिए।

I think you should delete this tweet..

This is not exact islamic hijab actually n political hijab you know better than me — Fiya (@Fariha_Nazir) February 24, 2018

I fully agree with you. Political hijab must be stopped pic.twitter.com/DPFEJFNDBZ — Farhan K Virk (@FarhanKVirk) February 24, 2018

I am sorry to say don’t use religion for your personal revenge with ik. — Muhammad Tahseen (@MuhammadTahsee5) February 26, 2018

Non-political and cool burqa. pic.twitter.com/cck58fYvAJ — Umar Ishtiaq Satti (@umarishtiaqsatt) February 24, 2018

बता दें कि इमरान खान ने कुछ ही दिन पहले अपने आध्यात्मिक गुरु बुशरा मनेका से तीसरी शादी की थी। इमरान खान की पहली शादी ब्रिटेन की जेमिमा गोल्ड स्मिथ से हुई थी और यह शादी नौ सालों तक चली। उनकी दूसरी शादी रेहम खान से हुई लेकिन यह मात्र 10 महीने तक चली।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App