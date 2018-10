पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को पाकिस्तान में स्वच्छता संबंधी स्थितियों को सुधारने के लिए आधिकारिक तौर पर एक अभियान की शुरुआत करते हुए कसम खाई कि वह देश को ‘‘यूरोप से भी अधिक स्वच्छ’’ बनाएंगे। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक खान ने इस्लामाबाद के मॉडल गर्ल्स कॉलेज में ‘स्वच्छ एवं हरित पाकिस्तान’ अभियान में भाग लिया और एक पौधा लगाया। इस अवसर पर खान ने छात्रों एवं युवाओं से अपील की कि वे इस अभियान के अगुआ बनें क्योंकि यह देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है।

हालांकि इमरान खान स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। कई यूजर्स ने उनपर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करने का आरोप लगाया है। एक यूजर्स लिखते हैं इमरान खान, नरेंद्र मोदी की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन लिखते हैं अच्छा है देर से ही सही महात्मा गांधी याद तो आए।

Prime Minister Imran Khan inaugurated ‘Clean and Green’ Pakistan campaign by symbolically sweeping ground in Islamabad’s local educational institution @ImranKhanPTI @fawadchaudhry @UdarOfficial @PTIofficial #CleanAndGreenPakistan pic.twitter.com/DOHLZxLOE0

— The Nation (@The_Nation) October 13, 2018