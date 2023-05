Pakistan: सेना कमांडर के घर में घुस गये प्रदर्शनकारी, मोर चुराए व्यक्ति का ये वीडियो हो रहा वायरल

सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें PTI के कार्यकर्ता सेना कमांडर के घर में तोड़फोड़, हंगामा और चोरी करते दिखाई दे रहे हैं।

पाक सेना कमांडर के घर में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने मचाया उत्पात (फोटो सोर्स- वायरल वीडियो/ स्क्रीनग्रैब)

पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। आगजनी, हिंसा देखने को मिल रही है। गर्वनर का घर आग के हवाले कर दिया गया वहीं सेना के कमांडर के हजार में घुसकर लोगों ने खूब उत्पात मचाया। चोरी और तोड़फोड़ की। पाकिस्तान के ये आम नागरिक, सेना कमांडर के घर में मौजूद सुख सुविधाओं को देखकर और भड़क गए और जिसको जो मिला, चुरा लाए। पाकिस्तान का यह वीडियो हो रहा वायरल सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें PTI के कार्यकर्ता सेना कमांडर के घर में तोड़फोड़, हंगामा और चोरी करते दिखाई दे रहे हैं। एक महिला ने सेना कमांडर के घर से स्ट्रॉबेरी चुराकर बाहर निकली, जो फ्रिज में रखा हुआ था। वहीं एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह अपने हाथ में एक मोर पकड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पूछे जाने पर बोला- हमारा ही पैसा है पूछे जाने शख्स कहता है कि ये मोर है, इसे हमने कोर कमांडर के घर से लिया है। उसने जो हमारा पैसा चोरी किया था, हम अपना पैसा वापस ले रहे हैं। मैंने एक मोर लिया है। वहीं एक अन्य वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कई लोग दो सफ़ेद मोर लेकर घूम रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिस पर लोग खूब मजे ले रहे हैं। पाकिस्तान में लोग Corp Commander के घर से मोर,मुर्गी,अंडे लूट कर भाग रहे हैं ?



और हिन्दुस्तान में LeLi गैंग कहता है Pak Happiness Index में भारत से ऊपर है #PakistanCivilWar pic.twitter.com/Q8PzYVUTjh — Major Surendra Poonia (@MajorPoonia) May 10, 2023 यूजर्स की प्रतिक्रियाएं @MajorPoonia यूजर ने लिखा कि पाकिस्तान में लोग Corp Commander के घर से मोर, मुर्गी, अंडे लूट कर भाग रहे हैं और कहता है Pak Happiness Index में भारत से ऊपर है। @akhileshsharma1 यूजर ने लिखा कि पाकिस्तान में सेना के कोर कमांडर के घर से कोई फ्रोजन स्ट्रॉबेरी चुरा रहा है तो कोई मोर। जिसके हाथ जो आ रहा है, ले जा रहा है। कह रहे हैं यह सब जनता का पैसा है। Also Read SCO Summit: पाकिस्तान को बहुत चुभेंगे जयशंकर के ये 5 बयान, लोग बोले- धो दिया एक यूजर ने लिखा कि पाकिस्तान में लूट की होड़ मची हुई है, जैसी जिसकी औकात वैसी लूट – कोई तोप लूट रहा है तो कोई मोर। @sahil_vi यूजर ने लिखा मैं तो उस मोर को लेकर चिंतित हूं, उसके साथ अब पता नहीं क्या होगा? एक यूजर ने लिखा कि पाकिस्तान हैप्पी इंडेक्स में भारत से ऊपर गया है इसलिए भारतीय अब पाकिस्तान से चिढ़ने लगे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा कि पाकिस्तान की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि सेना पर हमले हो रहे हैं, इसका मतलब समझो कि पाक अब खात्मे की ओर है।

