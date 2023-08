‘हिंदू मुस्लिम बैठकर खाएं थाली में…’, गुरुग्राम हिंसा में मारे गये इमाम का ये वीडियो हो रहा वायरल

नायब इमाम का एक वीडियो सामने आया है जिसमें हिंदू-मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं।

इमाम साद का वीडियो वायरल! (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

पढ़ें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram