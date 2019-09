बर्फी, बादशाहो, रुस्तम और रेड जैसी फिल्मों से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वालीं एक्ट्रेस इलियाना डि क्रूज से पर्सनल सवाल पूछने वाले शख्स को करारा जवाब मिला है। उसे जवाब दिया है खुद इलियाना ने। दरअसल इलियाना ने इंस्टाग्राम पर Ask Me Anything सेशन रखा था। इस सेशन के साथ वह अपने फैंस के साथ सीधे संवाद कर रही थीं। इस सेशन में उनके बहुत से फैंस ने उनकी फिल्मों, पसंद और नापसंद के बारे में कई सवाल पूछे। लगभग हर फैन इलियाना ने अच्छे से जवाब दिया।

इस सेशन में तमाम तरह के सवालों के बीच एक शख्स ने उनकी वर्जिनिटी को लेकर सवाल पूछ लिया। इस सवाल पर इलियाना भड़क गईं और उन्होंने उस शख्स को करारा जवाब दिया। दरअसल इस शख्स ने इलियाना से पूछ लिया- आपने अपनी वर्जिनिटी कब खोई थी? इलियाना ने शख्स को करारा जवाब दिया। उन्होंने जवाब में लिखा- तुम्हारी मां क्या कहेंगी। इलियाना ने इस शख्स के सवाल और अपने जवाब का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया।

बता दें कि पिछले दिनों इलियाना अपने ब्रेकअप को लेकर काफी चर्चा में रही थीं। इलियाना डि क्रूज पिछले कई सालों से ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर एंड्रयू नीबोन को डेट कर रही थीं। ऐसी खबरें भी आई थीं कि दोनों ने गुपचुप शादी कर ली है। खबरें तो ये भी थीं कि इलियाना प्रेग्नेंट हैं। फिर एक दिन अचानक इलियाना और एंड्रयू के ब्रेकअप की खबरें सोशल मीडिया में छा गईं।

ब्रेकअप की खबरों के बीच इलियाना जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट एंड्रयू की तस्वीरों से भरा पड़ा था ने ब्वॉयफ्रेंड की सभी तस्वीरें हटी दीं। वहीं एंड्रयू के इंस्टग्राम से भी इलियाना की सारी तस्वीरें डिलीट कर दी गईं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App