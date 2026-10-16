महाकुंभ के दौरान अपनी पढ़ाई और आध्यात्मिक सफर को लेकर चर्चा में आए IIT बाबा अभय सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार चर्चा में आने की वजह उनकी मौत की वायरल खबर है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि हरियाणा के हिसार में एक होटल के कमरे में उनका शव मिला है। हालांकि, हिसार पुलिस ने इन खबरों का खंडन करते हुए साफ किया कि IIT बाबा अभय सिंह की मौत नहीं हुई है।

पुलिस के मुताबिक, हिसार के पॉश इलाके PLA में राहुल जैन नाम के 35 वर्षीय व्यक्ति का शव उनके घर में मिला था। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस घटना को IIT बाबा अभय सिंह से जोड़कर शेयर किया जाने लगा। कुछ पोस्ट में उनकी मौत का दावा किया गया, जिससे लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई।

कौन हैं IIT बाबा अभय सिंह?

अभय सिंह हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले है जो महाकुंभ 2025 में अध्यात्म की राह पर चलने के लिए चर्चा में आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक अभय सिंह ने IIT से पढ़ाई की और कुछ सालों की नौकरी के बाद निराशा से तंग आकर अध्यात्म का रुख किया था। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से उन्होंने अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ दिया और आध्यात्म का रास्ता चुन लिया। फरवरी 2026 में उन्होंने कर्नाटक की इंजीनियर प्रीतिका से शादी की थी। उनकी निजी जिंदगी और आध्यात्मिक सफर को लेकर भी सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा होती रही है।

पुलिस ने क्या कहा?

हिसार पुलिस के सोशल मीडिया प्रभारी अमरिंदर सिंह के मुताबिक तीन दिन पहले हिसार के PLA इलाके में राहुल जैन नामक व्यक्ति का शव मिला था। पुलिस ने बताया अभय सिंह की मौत की खबर झूटी है। हिसार पुलिस ने वायरल खबरों को झूठा बताते हुए लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि के ऐसी संवेदनशील खबरों और वीडियो को साझा न करें। पुलिस के मुताबिक जिस शव को बरामद किया गया वो राहुल जैन का था, न कि IIT बाबा अभय सिंह का। पुलिस ने कहा IIT बाबा अभय सिंह की मौत की खबर फैलाना गलत है।

राहुल जैन और IIT बाबा के बीच क्या था कनेक्शन?

IIT बाबा अभय सिंह की मौत की खबर के पीछे मुख्य कनेक्शन IIT से दोनों का जुड़ाव है। राहुल जैन ने IIT रुड़की से पढ़ाई की थी और वह ऑनलाइन कोचिंग क्लास कराते थे। वहीं, अभय सिंह ने IIT बॉम्बे से पढ़ाई की थी और महाकुंभ के दौरान वो अपने आध्यात्मिक जीवन को लेकर चर्चा में आए थे। उनकी मौत की खबर वायरल होने के पीछे की वजह उनकी पहचान का गलत वायरल होना है। राहुल जैन और बाबा अभय सिंह दोनों की पढ़ाई का कनेक्शन IIT से जुड़ा है जिससे लोगों को समझने में गलती हो गई।

सोशल मीडिया पर क्या खबर हुई वायरल

हिसार के PLA इलाके में राहुल जैन नाम के 35 वर्षीय IIT ग्रेजुएट का शव उनके घर में मिला था जिसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में इस घटना को IIT बाबा अभय सिंह से जोड़कर पेश किया जाने लगा। कुछ पोस्ट में दावा किया गया कि IIT बाबा का शव होटल के कमरे में मिला है जिससे लोगों के बीच भ्रम फैल गया। फिल्हाल पुलिस ने इस खबर को झूठा और गलत बताया है।

डिस्क्लेमर: यह खबर हिसार पुलिस के आधिकारिक बयान और उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है। सोशल मीडिया पर IIT बाबा अभय सिंह की मौत को लेकर किए गए दावे गलत पाए गए हैं। पाठकों से अपील है कि किसी भी संवेदनशील खबर को साझा करने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें।