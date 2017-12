ऑस्ट्रेलियाई इमाम का बयान- मैं अगर भारत आया तो कट्टर मुल्ला इमर्जेंसी छुट्टी पर चले जाएंगे

कट्टर इस्लाम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में आवाज़ उठाने वाले इमाम मोहम्मद ताहिदी एक बार अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। सोमवार को ट्विटर पर उन्होंने भारत आने की इच्छा जताई। सोमवार को उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि क्या भारत में लोग मुझे जानते हैं, अगर हां तो ये ट्वीट 10 हज़ार की संख्या पार कर जाएगा। इसके बाद ताहिदी ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर मैं भारत आया तो वहां के कट्टरवादी मुल्लाओं को इमरजेंसी छुट्टी लेकर मक्का जाना पड़ेगा। ताहिदी ने कहा है कि वह जनवरी 2018 में भारत का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि ताहिदी के पहले ट्वीट को करीब 16,000 से ज्यादा रिट्वीट मिले। उनके ट्वीट पर कई लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

If I come to India the Extremist Mullahs will go on an emergency vacation to Mecca.

