ICC World Cup 2019: आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में रविवार को भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को शिकस्त दी। इसके साथ ही वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से एक भी मैच नहीं हारने का भारत का रिकॉर्ड कायम रहा। इस मैच के नतीजे से भारतीय फैन्स जहां खुशियां मना रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी फैन अपने देश के खिलाड़ियों से काफी नाराज हैं। पाकिस्तानी फैन का गुस्सा क्रिकेटर्स पर फूट पड़ा। एक फैन ने कहा, ‘रात को क्रिकेटर्स आइसक्रीम खाते हैं। इनसे क्रिकेट नहीं, दंगल कराओ।’ इस फैन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

टि्वटर यूजर ब्रजेश कुमार सिंह @brajeshjee ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें पाकिस्तानी फैन अपने देश की क्रिकेट टीम के हारने पर काफी गुस्से में है। फैन ने कहा, “जिस देश की जनता संघर्ष कर रही है। लोगों को रोटी-पानी की दिक्कत है। उस देश में जो छोटी-छोटी खुशियों की चीज होती है, उनमें से क्रिकेट एक है। वो खुशी भी ये छीन लेते हैं। मुझे पता चला कि कल (खेल से एक दिन पहले) रात ये लोग बर्गर खाते रहे, पिज्जा खाते रहे। इन्हें क्रिकेट छुड़वा दंगल लड़वाओ। इनसे कहो कि ये दंगल लड़ें। कोई फिटनेस, कुछ भी नहीं।”

फैन ने आगे कहा, “हम इनसे इतनी उम्मीदें लगा बैठे हैं और ये पिज्जा-बर्गर खा रहे हैं। हम इतना टाईम, पैसा सबकुछ लगा के खाते हैं और ये कोई फिटनेस तक का ख्याल नहीं रखते हैं। जब जज्जा होती है तो हमें पता होता है कि कितना खाना है, कितनी कैलोरी की जरूरत है, कितनी ट्रेनिंग लेनी है। आप रात को आइसक्रीम खा रहे हो। ये मजाक हो रहा है क्या? हम इनका समर्थन करते हैं। मोहब्बत करते हैं लेकिन मोहब्बत दोनों तरफ से होती है। ऐसे मोहब्बत नहीं चलती।”

फैन ने कहा, “119 तक इतनी अच्छी पारी थी और उसके बाद इन्होंने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दिए। ये मजाक हो रहा है। ये हम यहां क्या करने आए हैं। सरफराज साहब ने तो नींद की गोलियां खायी हुई थी। सरफराज ने धोखा दे दिया। उससे बड़ी उम्मीदें थी।”



टि्वटर यूजर @UkRung ने लिखा, “विश्व कप के सबसे बड़े खेल से एक रात पहले मैनचेस्टर के विल्म्सलो रोड में पाकिस्तानी खिलाड़ी 360 शीश लाउंज में थे। एक विश्वसनीय सूत्र के अनुसार सरफराज ने चार बर्गर खाए, जिसका असर उनके प्रदर्शन में दिखा।”

Pakistani players were at 360 shisha lounge at Wimslow Road, Manchester a night before the biggest game of the World cup. Not sure if that was wise and accordingly to a very reliable source Sarfaraz ate 4 burgers , indeed that reflected in his performance. pic.twitter.com/Ss4vR8OqsC

— RungUK (@UkRung) June 16, 2019