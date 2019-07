ICC World Cup 2019: मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में बुधवार (10 जुलाई 2019) को खेले गए वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने इस मैच में 18 रन से जीत हासिल की। इस मैच में विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी को उनकी धीमी बल्लेबाजी के लिए सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। धोनी ने मैच में अर्धशतकीय पारी तो खेली लेकिन वह दूसरे छोर पर रविंद्र जड़ेजा का उतना साथ नहीं दे पाए जितनी फैंस उम्मीद कर रहे थे।

जड़ेजा ने 59 गेंदों में 77 रनों की आतिशी पारी खेली लेकिन दूसरी तरफ धोनी धीमी बल्लेबाजी करते रहे और स्ट्राइक भी नहीं बदल सके। धोनी के प्रर्दशन पर एक यूजर ने कहा कि ‘धोनी एक अच्छे फिनीशर हैं, लेकिन इसबार उन्होंने वर्ल्ड कप में भारत के सफर को फिनिश कर दिया।’

Dhoni is a good finisher he finished the journey of india in world cup #INDvsNZ pic.twitter.com/94e54raYnc — HABIB AFRIDI (@habibafridi710) July 10, 2019

Dhoni gift to indian nation from 2011 WC to 2019 WC#INDvsNZ pic.twitter.com/V3keAjfFMk — Qaree (@Bunny420420) July 10, 2019

the most funny picture on internet today #INDvsNZ pic.twitter.com/MwAd8oAzTH — Faara Baloch (@BalochFaara) July 10, 2019

#INDvsNZ

The moment we knew we lost the game pic.twitter.com/71FmmESeiH — hari kumar (@HariMano59) July 10, 2019

Guptill used aim bot in today match. Only pubg players will understand #INDvsNZ #CWC19 pic.twitter.com/GowFskfQ2T — AhmadRazaOfficial (@_Ahmad_Says) July 10, 2019

#INDvsNZ NOTHING IS PERMANENT. ALSO DHONI. WHEN WE SAW HIM AT 2011 HITTING A BIGGIE, WE WERE HAPPY. BUT AT 2019 OUR HEART IS BROKEN. JUST ONE TO SAY”BETTER LUCK NEXT TIME” pic.twitter.com/lvDuEuNYph — A common man (@Bharath45653412) July 10, 2019

Guptil : How was a throw?

Dhoni : Throw was Fantastic #INDvsNZ pic.twitter.com/utYeOSlWOl — Snipper Fox (@BadarShayan) July 10, 2019

बता दें कि मैच में न्यूजीलैंड के लिए मैट हैनरी ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए। इस मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 240 रनों का लक्ष्य दिया है। न्यूजीलैंड टीम वर्षा बाधित सेमीफाइनल में कल के स्कोर में बुधवार को 28 रन ही जोड़ सकी। कल के स्कोर पांच विकेट पर 211 रन से आगे खेलते हुए न्यूजीलैंड टीम ने बाकी 23 गेंद में एक ही चौका लगाया। रिजर्व दिन खेले जा रहे सेमीफाइनल में रविंद्र जडेजा ने डीप मिडविकेट से थ्रो करके रोस टेलर को आउट किया। टेलर ने 90 गेंद में 74 रन बनाए।

