आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्‍व कप में भारत ने ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ जीत से आगाज किया है। न्‍यूजीलैंड के बे ओवल मैदान पर रविवार को खेले गए मैच में पृथ्‍वी शॉ की टीम ने आस्ट्रेलिया को 100 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम के खाते में दो अंक आ गए हैं। जीत के हीरो रहे पृथ्‍वी शॉ ने 94 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने 100 गेंदों पर आठ चौके और दो छक्के लगाए। इस मैच में कप्तान पृथ्वी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। शॉ के कुछ शॉट्स बेहद खूबसूरत लगे। प्रशंसकों के साथ-साथ कमेंट्री कर रहे दिग्‍गज क्रिकेटरों को पृथ्‍वी में सचिन तेंदुलकर की झलक दिखी। जब शॉ ने फ्रंट फुट पर आकर एक खूबसूरत ड्राइव किया तो कमेंट्री कर रहे इयॉन बिशप ने कहा, ”ये तेंदुलकर है।” शॉ ने टॉस जीतकर बल्‍लेबाजी का फैसला किया और उन्‍होंने उसी अंदाज में बल्‍लेबाजी भी की। पृथ्वी शॉ (94) और मनोज कालरा (86) ने 180 रनों की शानदार शतकीय साझेदारी कर भारत को मजबूत शुरुआत दी। पृथ्वी विल सदरलैंड की गेंद पर विकेट के पीछे खड़े बेक्सटर जे होल्ट के हाथों लपके गए।

Huge praise by Ian Bishop after this shot from Prithvi Shaw, calling it 'that is tendulkar' #U19CWC pic.twitter.com/zVkyY0knfj — Gav Joshi (@Gampa_cricket) January 14, 2018

Prithvi Shaw has only just turned 18, but already has more cricket experience than many aspiring young players will have in their whole career #U19CWC pic.twitter.com/vR2FysAHLq — ICC (@ICC) January 13, 2018

उनके आउट होने के बाद कालरा भी मैदान पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। उन्हें परम उप्पल ने कप्तान जेसन सांघा के हाथों कैच आउट कर भारत का दूसरा विकेट गिराया। इसके बाद टीम की पारी संभालने आए शुभम गिल (63) और हिमांशु राणा (14) ने 49 अंक ही जोड़े थे कि जैक एडवर्ड्स ने ऑस्टीन वॉ के हाथों राणा को कैच आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। एडवर्ड्स ने इसके बाद गिल को भी मैदान पर टिकने नहीं दिया और 272 के स्कोर पर कैच आउट कर भारत का चौथा विकेट भी गिरा दिया।

देखें फैंस की प्रतिक्रिया:

Woke up in the morning turned on tv and saw prithvi shaw cover driving and straight driving and i pinched myself to see if it really is prithvi shaw or m I watching sachin tendulkar old vintage — Subhajit Sen (@Subhajit_Sen19) January 14, 2018

Great praise of Prithvi Shaw by Ian Bishop after noticing a shot 'He is Tendulkar'. This is probably the greatest honor a person can get during his cricket career. @sachin_rt @PrithviShawClub #CWCU19 #U19CWC #INDvAUS — Mahendra Jain (@mahendra111972) January 14, 2018

Prithvi Shaw looks exactly like Sachin Tendulkar #FutureStars — Hardliner (@KaranRamphal) January 14, 2018

Prithvi shaw reminds so much of sachin tendulkar. Even he got dismissed on nervous nineties.#U19CWC — Anjani Singh ♜ (@ANJANI_KSINGH) January 14, 2018

Prithvi shaw’s elegance and bat flow reminds me and @OneTipOneHand_ of Sachin Tendulkar. — अंकित जैन (@indiantweeter) January 14, 2018

Once upon a time we had Sunil Gavaskar, then came along Sachin Tendulkar, Now we have Virat Kohli while the future is bringing us this young lad Prithiv Shaw. A legendary batsman for each generation,

That straight Drive is so remincient of Sachin. #INDvsAUS #U19CWC pic.twitter.com/3tPygg4V9q — Chittu (@chittushetty) January 14, 2018

गिल के आउट होने के बाद भारतीय टीम के बाकी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और टीम के विकेट लगातार गिरते रहे। अभिषेक शर्मा ने 23 रनों की पारी खेली और इसके बाद कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। इस प्रकार भारतीय टीम की पारी 328 रनों पर समाप्त हो गई।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी आस्ट्रेलिया टीम के लिए कमलेश नागरकोटी और शिवम मावी परेशानी का सबब बने रहे। नागरकोटी और शिवम ने तीन-तीन विकेट लिए, वहीं अभिषेक शर्मा और अनुकूल रॉय को एक-एक सफलता मिली। आस्ट्रेलिया के दो बल्लेबाज उप्पल और राल्स्टन रन आउट हुए।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App