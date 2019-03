भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान के फाइटर जेट को तबाह करने और 2 दिन पाकिस्तान की कैद में रहने के बाद भारत लौटने के बाद से देश के हीरो बन गए हैं। लोग अभिनंदन की जमकर तारीफ कर रहे हैं और देश के घर-घर में उन्हें पहचाना जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि विंग कमांडर अभिनंदन सिर्फ भारत में ही लोकप्रिय हुए हैं, पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी उन्हें खूब पहचान मिली है। आलम ये है कि पाकिस्तान के एक चाय वाले ने तो विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वील अपनी दुकान पर लगाकर प्रचार करना भी शुरु कर दिया है। इस चाय वाले की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी शेयर की जा रही है, वहीं बड़ी संख्या में यूजर इस चाय वाले की मार्केटिंग स्किल की तारीफ कर रहे हैं।

दरअसल कराची के इस चाय वाले ने अपनी चाय की स्टॉल पर विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वीर वाला एक पोस्टर लगाया हुआ है। इस पोस्टर में अभिनंदन चाय पीते नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर पर ऊर्दू में लिखा है कि “ऐसी चाय कि दुश्मन को भी दोस्त बनाए।” किसी व्यक्ति ने इस चायवाले की स्टॉल का फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद यह फोटो वायरल हो गई है। पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार रऊफ क्लासरा ने भी इस तस्वीर को शेयर किया है और चायवाले की मार्केटिंग स्किल की तारीफ की है। बता दें कि विंग कमांडर अभिनंदन, जब पाकिस्तान की कैद में थे, तो उनका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उनके चेहरे पर पट्टी बंधी थी और उनके चेहरे से खून बह रहा था। इस वीडियो के सामने आने के बाद पाकिस्तान की खूब किरकिरी हुई थी और एक सैनिक से इस तरह का बर्ताव करने पर उसकी आलोचना भी हुई थी।

This Pakistani uncle has got some serious marketing skills. The small roadside tea stall has a banner with the following text: ‘Khan’s Tea Stall – A tea that makes foes turn into friends’ with the image of Indian Air Force pilot #Abhinandan – #IAF pic.twitter.com/ldQVG6brI7

