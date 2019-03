भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्थमान आज पाकिस्तान की कस्टडी से भारत वापस लौटेंगे। विंग कमांडर अभिनंदन वाघा बॉर्डर के जरिए भारत लौटेंगे। इसे लेकर देश में खुशी का माहौल है, देश अपने हीरो के स्वागत के लिए तैयारियों में जुटा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर विंग कमांडर की बहादुरी के खूब चर्चे हो रहे हैं। दरअसल विंग कमांडर अभिनंदन ने ही अपने मिग-21 विमान से पाकिस्तान के लड़ाकू विमान एफ-16 को मार गिराया। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, यह अविश्वसनीय है कि बेहद पुराने और विंटेज श्रेणी के मिग-21 विमान ने अत्याधुनिक फाइटर जेट माने जाने वाले एफ-16 विमान को तबाह कर दिया। रक्षा सूत्रों के मुताबिक “मिग-21 बाइसन विमान और एफ-16 विमान में वही अंतर है, जो एक विंटेज मारुति 800 कार और एक टॉप मॉडल की मर्सिडीज-बेंज कार में होता है।”

हालांकि विंग कमांडर अभिनंदन का विमान खुद भी इस हमले में तबाह हो गया और विंग कमांडर पैराशूट द्वारा पीओके में उतरे। जहां पाकिस्तानी सेना ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान ने गुरुवार को विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने का ऐलान किया। जिसके बाद शुक्रवार को भारतीय वायुसेना अधिकारी भारत लौटेंगे। इसी बीच सोशल मीडिया पर लोग मिग-21 बाइसन द्वारा पाकिस्तान के फाइटर जेट एफ-16 को तबाह करने पर खूब मजे ले रहे हैं और विंग कमांडर की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं।

MIG-21 took down F-16.

This is like Bajaj Chetak scooter beating KTM Duke 200 ABS bike in a race.

Shows the capability of our IAF personnel.

— Krishna (@Atheist_Krishna) February 28, 2019