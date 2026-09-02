पिता का होना ही काफी होता है… भले उनसे दिन भर बात हो या ना हो, उनका घर में आस-पास होना ही अपने आप में एक अलग एहसास होता है। बेटियों का तो अपने पिता से अलग की लगाव होता है। बेटे अक्सर अपनी भावनाओं को अपने दिल में दबा लेते हैं मगर बेटियां दिल खोलकर पिता के सामने अपनी बात रखती हैं।

पापा और बेटी… इस रिश्ते का एहसास ही अपने आप में सब कुछ समाए हुए हैं। आज पिता और बेटी के रिश्ते और बॉन्ड की बात इसलिए हो रही है क्योंकि एक पापा ने अपनी बेटी का एक मैसेज देख उसे सरप्राइज दे दिया। अक्सर जब बेटियां दुखी होती हैं तो वे अपने पिता को याद करती हैं, मां की अपनी जगह है तो पिता की भी अपनी। @apple.kaivalya नामक यूजर ने अपने और पिता की एक भावुक करने वाली कहानी शेयर की है।

बेटी के एक मैसेज पर निकल पड़ा पिता

असल में बेटी ने अपने पिता को एक मैसेज किया, जिसमें उन्होंने सिर्फ इतना लिखा था। आई मिस यू… यह मैसेज देखकर पिता ने उनसे तुरंत मिलने की योजना बना ली। वे बिना कुछ कहे 14 घंटे की सफर पर निकल गए और सुबह बेटी के दरवाजे पर पहुंच गए। जब बेटी ने गेट खोला तो सामने पिता को देखकर खुशी से चिल्ला पड़ी और भावुक हो गई। चलिए पूरी कहानी के बारे में आपको बताते हैं।

कभी-कभी अपने माता-पिता के अपने पास बुलाने के लिए बस “आई मिस यू” कहना ही काफ़ी होता है। एक पिता ने ठीक ऐसा ही किया, जब उनकी बेटी ने उनसे कहा कि उन्हें उनकी याद आ रही है, तो वे अपनी बेटी के साथ कुछ घंटे बिताने के लिए 14 घंटे का सफ़र करके उसके पास पहुंच गए।

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14 घंटे सफर, 8 घंटे साथ – बर्तन धोने से लेकर पसंदीदा खाने तक

@apple.kaivalya नाम के इंस्टाग्राम यूजर पर इस बेटी ने इस सरप्राइज विजिट का एक वीडियो शेयर किया। उसने बताया कि एक रात उन्होंने अपने पिता को मैसेज करके बस इतना कहा था कि वे उन्हें याद कर रही हैं। वह कहती है कि जब मैंने अपना दरवाजा खोला तो पापा वहां एक बैकपैक के साथ खड़े थे, उसने अपने पिता को दरवाजे के बाहर खड़ा पाया।

वह उससे मिलने के लिए 14 घंटे का सफर करके आए, उसके साथ लगभग आठ घंटे बिताए और फिर 14 घंटे का सफर करके चले गए। इस छोटी सी मुलाकात के दौरान भी वह काम के फोन उठाते रहे, लेकिन उन्होंने यह तय किया कि वे कीमती घंटे उन छोटी-छोटी चीजो को करने में बिताएं जो उनकी बेटी के लिए मायने रखती थीं।

बेटी ने कहा कि पिता ने उसके बर्तन साफ किए, उसे बाहर ले गए और उसका फेवरेट खाना खिलाया। कोई बड़ी योजना नहीं थी, बस एक पिता चुपचाप अपनी बेटी के लिए समय निकाल रहे थे क्योंकि उसने कहा था कि वह उनसे मिलना चाहती है।

जाने से पहले उन्होंने उसे एक सीधी-सी सलाह दी, “तुम जो भी करो, बस खुश रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।” उनके लिए, उस एक वाक्य में पूरी मुलाक़ात का सार समाया हुआ था। युवती ने आगे लिखा, “वह मेरे कहने पर नहीं आए थे। वह तो मुझे यह याद दिलाने आए थे कि मैं कभी अकेली नहीं हूं।”

वीडियो शेयर करते हुए उसने बताया कि कैसे माता-पिता अक्सर बिना कुछ कहे ही अपना प्यार ज़ाहिर करते हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, “कभी-कभी माता-पिता यह नहीं कहते कि ‘मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।’ वे बस साथ आ जाते हैं।” और किसी तरह, यह एहसास दिलाने के लिए काफ़ी होता है कि आप कभी अकेले नहीं हैं।”

Video पर क्या बोले लोग? – ‘यही है बिना शर्त प्यार’

यह वीडियो लोगों को बहुत पसंद आया, कई लोगों को माता-पिता के प्यार का वह शांत और जाना-पहचाना एहसास अपना सा लगा। जैसे भरे हुए बैग में सामान रखना, लंबी यात्रा करना, पसंदीदा खाना परोसना या अचानक सिंक में रखे गंदे बर्तनों का साफ़ हो जाना। लोगों का कहना है कि यही बिना शर्त वाला प्यार है। पिता ने कुल 28 घंटे का सफ़र किया, जिसमें से आठ घंटे उन्होंने अपनी बेटी के साथ बिताए। लेकिन बेटी के लिए, यह घंटों की बात नहीं थी। यह इस बारे में था कि दुनिया में कोई ऐसा है जो “मुझे तुम्हारी याद आ रही है” सुनकर बस घर चला आएगा, खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी।

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पिता का होना किसी खजाने से कम नहीं… ये लाइनें शायद आपने भी पढ़ी होंगी। इस लाइन का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बेटे की नौकरी चली गई इसके बाद उसने दुखी मन से अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा जॉब चली गई। इसके बाद पिता न घबराए न दुखी हुए उन्होंने अपने बेटे को एक ही लाइन में ऐसे हौसला बढ़ाया कि उनका रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…