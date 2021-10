बीजेपी सांसद वरूण गांधी अपने नेताओं पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। उ्होंने एक बार फिर से बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए उन पर पुलिस व खनन विभाग सो उगाही करने का आरोप लगाया है। सांसद ने खुले तौर पर तो नहीं लेकिन इशारों में वसूली की बात का जिक किया है।

अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सरकार को किसानों की मांगें माननी चाहिए। फिर उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा- मैने कभी कोई करप्शन नहीं किया, लेकिन ऐसे भी नेता हैं जो पुलिस और खनन महकमे से उगाही करते हैं। उनका कहना था कि वह तो सांसद के तौर पर अपनी तनख्वाह भी नहीं लेते। सरकारी घर भी उन्होंने कभी नहीं लिया। पब्लिक ने उन्हें जो ताकत दी है वह अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि लोगों के कल्याण के लिए दी है। उनकी समस्याएं दूर करना ही उनकी प्राथमिकता है और वह ऐसा लगातार कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें जमकर नसीहत दी। एक यूजर ने लिखा- कुछ किया हो तो सैलरी ले… पीलीभीत की हालत किसी 1850 के पुराने शहर जैसी है। एक का कहना था कि भाई साहब को पता चल गया कि उन्हें इसबार भाजपा से टिकट नही मिलने वाला है। विवेक पांडेय ने लिखा- हम आपके बाप का नौकर नही है। ये इन्होंने ही बोला था न?

Bareilly: Govt should accept farmers' demands. I haven't done any corruption but there're leaders who take money from police, mining…I haven't taken my MP salary, govt house… Public has given me power not to uplift myself but to uplift public & their issues: Varun Gandhi, BJP pic.twitter.com/T6AmzJLaJ0

— ANI UP (@ANINewsUP) October 23, 2021