केंद्रीय मंत्री ने ‘गोरी मेम’ से कहा- …तब मैं और मेरी पत्नी नहीं देख पाते ‘भाबीजी घर पर हैं’

‘भाभीजी घर पर हैं’ आम से लेकर खास तक को पसंद है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी इसे बड़े चाव के साथ देखते हैं। उनकी पतनी भी इस टीवी शो की खासा शौकीन है। दोनों को यह शो इतना पसंद है कि रिजिजू ने यह बात सीधे गोरी मेम यानी कि अनीता भाभी से कह दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, “तब हम अपना पसंदीदा शो मिस कर देते।” दरअसल, ट्विटर पर राहुल पंडिता नाम के पत्रकार ने मंगलवार (27 फरवरी) को एक ट्वीट किया। अचंभा जताते हुए लिखा, “मुझे नहीं मालूम कि आखिर क्यों भारत में लोग टेलीविजन देखते हैं?”आपको बता दें कि भाभीजी घर पर हैं एंड टीवी पर आता है। यह कार्यक्रम साल 2015 में शुरू हुआ था और बेहद कम वक्त में यह छोटे पर्दे का हिट कॉमेडी शो बन गया।

टीवी शो में अनीता भाभी का किरदार निभाने वाली सौम्या टंडन ने इसी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कार्यक्रम में उन्हें हप्पू सिंह गोरी मेम के नाम से पुकारते हैं। उन्होंने कहा, “शुक्र है कि लोग टीवी देखते हैं। वर्ना मैं इस शो से बाहर होती। ऐसे में आपको मेरे लिए एक अच्छी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती।”

केंद्रीय मंत्री ने इसी पर टंडन को रिप्लाई किया। कहा, “ऐसे में (शो से एक्ट्रेस के बाहर होने पर) उन्होंने और उनकी पत्नी ने अपने पसंदीदा शो भाभीजी घर पर हैं को मिस कर दिया होता।”