सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पूछा है कि मैं सातों दिन काम करके थक गया हूं। एक करोड़ की नेटवर्थ भी बना ली है क्या अब मैं रिटायर हो सकता हूं। इस पोस्ट के बाद लोग दो गुट में बंट गए हैं। 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सोशल मीडिया पर यह बहस छेड़ दी है कि क्या रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ काफी हैं। उसने बताया कि हफ़्ते के सातों दिन काम करने की वजह से वह बुरी तरह थक चुका है। कम उम्र में ही अच्छी-खासी बचत करने के बावजूद इस इंजीनियर ने कहा कि अब वह डेडलाइन परफॉर्मेंस रिव्यू और नौकरी जाने के लगातार डर से परेशान हो चुका है।

अपनी कहानी शेयर करते हुए, इंजीनियर ने बताया कि उसकी ज़्यादातर दौलत म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) में निवेश की गई है। उसने कहा कि वह FAANG जैसी बड़ी कंपनी में काम करता है और अपनी बचत बढ़ाने के लिए फुल-टाइम नौकरी के साथ-साथ फ्रीलांसिंग भी करता रहा है, यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

इतनी कम उम्र में 1 करोड़ नेटवर्थ हासिल करने के बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा, “मैं FAANG जैसी बड़ी कंपनी में काम करता हूं और अपनी नौकरी के साथ-साथ फ्रीलांसिंग भी करता रहा हूं। असल में मैं पिछले 4-5 सालों से हफ़्ते के सातों दिन काम कर रहा हूं।”

“आवाज ऐसी थी जैसे ज्वालामुखी फटा हो, चिल्लाते हुए भागे लोग”, तिब्बत में जल प्रलय; सैलाब ने नेपाल में मचाई तबाही; बाढ़ का VIDEO

हालांकि, काम के भारी शेड्यूल का आखिरकार उन पर असर पड़ा। उसने आगे कहा कि उन्होंने अब फ्रीलांसिंग छोड़ दी है क्योंकि वह “अब इसे और नहीं कर सकते” और “सच कहूं तो, मैं थक गया हूं।”

इस टेक प्रोफेशनल ने बताया कि डेडलाइन, परफॉर्मेंस रिव्यू, मुश्किल काम और छंटनी (ले-ऑफ) को लेकर लगातार बनी रहने वाली इस वजह से वह बहुत दबाव महसूस कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि उनका मकसद किसी टियर-2 या टियर-3 शहर में जाकर शांत ज़िंदगी जीना है। उन्होंने यह भी कहा कि वह अकेले ही रहना चाहते हैं और शादी करने का उनका कोई इरादा नहीं है। उनकी रेडिट पोस्ट का मुख्य सवाल यह था कि क्या 27 साल की उम्र में रिटायर होने और बाकी ज़िंदगी सादगी से गुजारने के लिए ₹1 करोड़ असल में काफी होंगे।

1 करोड़ शायद काफी नहीं

इस पोस्ट पर जल्द ही दूसरे रेडिट यूज़र्स की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। लोगों की राय बंटी हुई थी कुछ उन्हें ब्रेक लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, तो कुछ चेतावनी दे रहे थे कि रिटायरमेंट के कई दशकों के लिए 1 करोड़ शायद काफी न हों।

एक यूज़र ने इस विचार का समर्थन करते हुए कहा, “रिटायर हो जाओ भाई। जब मेरे पास 2 करोड़ लिक्विड (कैश/आसानी से इस्तेमाल होने वाला पैसा) होंगे, तो मैं भी रिटायर हो जाऊंगा। 1 करोड़ मैं FD में डालूंगा और बाकी 1 करोड़ म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा।”

एक और यूज़र ने सुझाव दिया कि रिटायरमेंट तभी मुमकिन है जब खर्च पर सख़्त पाबंदियां हों। उन्होंने लिखा, “हां, आप ऐसा कर सकते हैं अगर आप अपनी बाकी ज़िंदगी में हर महीने सिर्फ़ 33 हज़ार रुपये ही खर्च करें। आप थके हुए और परेशान लग रहे हैं। कुछ समय के लिए काम से ब्रेक लें और फिर से सोचें।”

एक तीसरे कमेंट करने वाले ने उन्हें ज़्यादा कमाने की लगातार कोशिश के बारे में फिर से सोचने की सलाह दी। उन्होंने कहा, “ज़्यादा कमाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा काम करने और उसका 40 परसेंट टैक्स में देने के बजाय, कम काम करें और कम कमाएं, लेकिन ज़्यादा उम्र तक काम करते रहें। धीरे-धीरे और लगातार चलने वाले ही जीतते हैं। अच्छी बात है कि आपने 1 करोड़ का माइलस्टोन हासिल कर लिया है और आपके पास कुछ बैकअप भी है।”

“रिटायरमेंट के बाद क्या?

कुछ यूज़र्स ने इतनी कम उम्र में काम छोड़ने के मनोवैज्ञानिक पहलू पर भी ध्यान दिलाया। एक कमेंट करने वाले ने उनसे पूछा कि रिटायरमेंट के बाद वे क्या करेंगे। उन्होंने कहा, “रिटायरमेंट के बाद क्या? कोई मकसद ढूंढ़ें। आर्थिक रूप से तो आप मैनेज कर लेंगे लेकिन बिना किसी मकसद के जब करने के लिए कोई सार्थक काम नहीं होगा तो शायद आप उदास महसूस करेंगे।”

कुछ समय के लिए ब्रेक लें, शायद थोड़ी यात्रा करें। सोचें कि आप अपने समय का क्या करना चाहते हैं। कम जोखिम वाले निवेश में 1 करोड़ रुपये लगाकर आसानी से हर महीने लगभग 60-70 हज़ार रुपये कमाए जा सकते हैं। असल में, आपको समय के बारे में सोचने की ज़रूरत है।

एक और यूज़र ने कहा कि 27 साल की उम्र में पूरी तरह रिटायर हो जाना आगे चलकर उबाऊ हो सकता है। कमेंट करने वाले ने कहा, “ज़िंदगी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। भाई, 27 साल की उम्र आराम से बैठकर गुज़ारने के लिए नहीं है। कुछ समय बाद तुम बोर हो जाओगे। मेरी सलाह है कि 6 महीने का ब्रेक लो और फिर से फ्रीलांसिंग या रेगुलर काम शुरू करो।”

कुछ लोगों को इस बात पर शक था कि क्या 1 करोड़ किसी का कई दशकों तक खर्च चला सकते हैं, खासकर तब जब समय के साथ खर्चे बढ़ते जाते हैं। एक यूज़र ने साफ़-साफ़ लिखा, “रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़? मज़ाक लग रहा है। यह तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। महंगाई चरम पर है, हर चीज़ दिन-ब-दिन महंगी होती जा रही है। सच कहूं तो, 1 करोड़ में गुज़ारा करना मुश्किल है।”

यह भी पढ़ें- Kanpur: पेन गिफ्ट लेकर SP से मिलने पहुंची महिला, देखते ही रो पड़ी, फिर SP ने कसकर गले लगा लिया

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें वह बैसाखी के सहारे पुलिस अधीक्षक (SP) के ऑफिस पहुंचकर अपने घर में पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती दिख रही हैं। पुलिस अफसर को देखते ही दिव्यांग रोने लगी इस पर महिला अधिकारी ने उसे गले से लगा लिया। चलिए बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…