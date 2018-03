Video: न्यूज़ एंकर पर चिल्लाने लगा मैंगलुरु पब हमले का आरोपी, बोला- तुम होते कौन हो मुझे गुंडा कहने वाले

साल 2009 में कर्नाटक के मैंगलुरु के एक पब के अंदर घुसकर महिलाओं के शराब पीने पर आपत्ति जताते हुए उन्हें बाहर घसीटने के आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इन आरोपियों में श्रीराम सेना के मुखिया प्रमोद मुतालिक समेत 25 लोग शामिल हैं। महिलाओं के साथ इस मारपीट और अभद्रता का वीडियो भी मीडिया में आया था। वीडियो सामने आने के बाद शहर और राज्य पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा धब्बा लगा था। अब इस मामले में बरी हुए प्रमोद मुतालिक एक लाइव शो में न्यूज़ एंकर पर बुरी तरह से भड़क गए और चिल्लाने लगे कि तुम होते कौन हो मुझे गुंडा कहने वाले।

दरअसल, कोर्ट के फैसले के बाद अंग्रेजी न्यूज़ चैनल सीएनएन न्यूज़ 18 ने प्रमोद मुतालिक का लाइव टीवी इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू में न्यूज़ एंकर ने पूछा कि उस घटना के नौ साल बाद भी आज आप ऐसा मानते हैं कि लड़कियों को पब में नहीं जाना चाहिए। इस सवाल पर मुतालिक ने कहा कि हां, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बल्कि लड़कों को भी नहीं जाना चाहिए। एंकर ने कहा कि अगर कोई 18 साल से ऊपर का है तो वो चाहे कहीं भी जा सकता है, तो आपके गुंडे क्यों बीच में आ रहे हैं।

#GoonMuthalikFree — The people in the video are members of our organisation. Not only ladies, but the youth should stop the pub culture: Pramod Muthalik, Sri Ram Sene chief tells @Zakka_Jacob pic.twitter.com/6rxKcLoH1C

न्यूज़ एंकर की बात पर प्रमोद मुतालिक भड़क गए। वो कहने लगे कि हमें कोर्ट ने बरी किया है। हमें कोर्ट का सर्टिफिकेट मिल गया है, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए मुतालिक चीखते हुए कहने लगे कि आप होते कौन हो हमें गुंडा कहने वाले। इस तरह से चीखता देख न्यूज़ एंकर भी चिल्लाते हुए कहने लगा कि अभी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। जब तक वहां से फैसला नहीं आ जाता, तब तक आपको गुंडा ही कहा जाएगा।

#GoonMuthalikFree — I am not here for a certificate from you. The court has already said that I am not a goon: Pramod Muthalik, Sri Ram Sene chief tells @Zakka_Jacob pic.twitter.com/ia8cyXUr9F

