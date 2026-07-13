हैदराबाद से एक अजीबो गरीब खबर सामने आ रही है, यहां पुलिस के एक उपनिरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह कथित तौर पर अपनी नाबालिग पोती से कार चलवाते दिखाई दे रहे हैं। प्रसारित वीडियो में उपनिरीक्षक कार की अगली सीट पर बैठे दिखाई देते हैं, जबकि नाबालिग लड़की वाहन चला रही है।
जब स्थानीय लोगों ने सुरक्षा जोखिम और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के नियमों का हवाला देते हुए पुलिस अधिकारी से सवाल किया तो नाबालिग लड़की भीड़ से कहती सुनाई देती है, ”मेरे दादाजी (पुलिस) सब इंस्पेक्टर हैं।” इसके बाद पुलिस अधिकारी स्थिति को उचित ठहराने का प्रयास करते हुए कहते हैं कि वाहन स्वचालित है और पूरी तरह उनके नियंत्रण में है।
प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद वीडियो में पुलिस अधिकारी स्वयं चालक की सीट पर बैठकर वाहन चलाते हुए दिखाई देते हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना हाल ही में नरसिंगी थाना क्षेत्र में हुई थी और इस मामले में उपनिरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर वाहन जब्त कर लिया गया है।
घटना को गंभीरता से लेते हुए तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक सी वी आनंद ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने पुलिस आयुक्त को संबंधित पुलिस अधिकारी को निलंबित करने और उसके आचरण की विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
साइबराबाद यातायात पुलिस ने भी एक अलग पोस्ट में बताया कि पुजारी तिरुपति के खिलाफ नाबालिग को वाहन चलाने की अनुमति देने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 और 180 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है।
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए इस वीडियो में कुछ लोग ट्रेन के फर्श पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ मंत्रोच्चार किए जा रहे हैं। और अधिक पढ़ें…
Disclaimer: यह आर्टिकल एक्स प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई वीडियो पोस्ट और उसके बाद लोगों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। जनसत्ता ने पोस्ट में बताए गए लोगों के दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है।