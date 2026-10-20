सपनों को पंख देने के लिए कभी-कभी किसी की छोटी-सी नेकदिली ही काफी होती है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ स्कूली बच्चे सड़क किनारे खड़ी ‘लेम्बोर्गिनी’ (Lamborghini) कार को छूने और उसके पास जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बच्चों की इस ख्वाहिश को एक बिजनेसमैन भांप गया।

बच्चों को देखते ही कार मालिक ने उन्हें पास बुलाया और उस महंगी गाड़ी के आगे खड़ा करके बच्चों का फोटो लेकर उनका इस महंगी गाड़ी को छूने और देखने का सपना पूरा किया। बिजनेसमैन के इस खूबसूरत अंदाज ने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया है। आइए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला।

लेम्बोर्गिनी जैसी लग्जरी कारों का बच्चों में भी बढ़ रहा क्रेज

आजकल बच्चों और किशोरों के बीच गैजेट्स के साथ-साथ लग्जरी कारों का आकर्षण भी देखने को मिलता है। स्पोर्ट्स कारों की बात हो, तो Lamborghini जैसी महंगी और स्टाइलिश कारें खास तौर पर ध्यान खींचती हैं। इन कारों का शानदार डिजाइन, दमदार इंजन और तेज रफ्तार इन्हें युवाओं के साथ-साथ कई बच्चों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। कोई इन्हें चलाने का सपना देखता है, तो कोई इसमें बैठकर सफर करने की कल्पना करता है।

वीडियो में बच्चों की लेम्बोर्गिनी देखने की ख्वाहिश हुई पूरी

सोशल मीडिया पर चर्चा में आए इस वीडियो के मुताबिक हैदराबाद में एक कारोबारी ने इन महंगी गाड़ियों के बीच बच्चों के लिए कुछ ऐसा किया, जिसने लोगों का दिल जीत लिया। दो स्कूली बच्चे बाहर से Lamborghini को निहार रहे थे, तभी शोरूम मालिक ने उन्हें अंदर बुलाकर उनकी खुशी को यादगार पल में बदल दिया।

बच्चों को अपनी सुपर कार के साथ तस्वीर खिंचवाने का मिला मौका

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो के मुताबिक, कारोबारी निशांत सबू की नजर यशविका और विहान नाम के दो स्कूली बच्चों पर पड़ी जो शोरूम के बाहर खड़ी लग्जरी कारों को उत्सुकता से देख रहे थे। बच्चों का इस महंगी गाड़ी के प्रति आकर्षण देखकर कारोबारी ने उन्हें शोरूम के अंदर बुलाया और उनकी पसंद की लेम्बोर्गिनी के आगे खड़ा करके उनका फोटो भी लिया। महंगी लेम्बोर्गिनी के साथ फोटो खिंचवाकर बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा।

इसके बाद बच्चों ने शोरूम में मौजूद महंगी कारों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। उनके चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। आम तौर पर ऐसी लग्जरी गाड़ियों को लोग दूर से देखकर ही आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इन बच्चों को उन्हें करीब से देखने और उनके साथ तस्वीरें लेने का मौका मिला। इस कहानी का सबसे खास हिस्सा तब सामने आया, जब बच्चे दोबारा शोरूम पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक निशांत सबू ने इस बार बच्चों को अपनी नीली Lamborghini में सवारी कराई। इस दौरान बच्चों और उनके पिता की खुशी ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींचा। निशांत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बच्चों और उनके पिता के चेहरे की खुशी को अनमोल बताया। यह पल बच्चों के लिए एक यादगार अनुभव बन गया।

Wish them that one day they will buy this Lamborghini. A very wholesome gesture from the showroom owner.🥰 pic.twitter.com/M7QXlE8Lhn — Garima𝕏 (@Garima) September 19, 2026

सोशल मीडिया पर क्यों हो रही है तारीफ?

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग कारोबारी के इस कदम की सराहना की जा रही है। कई यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि व्यापारी ने बच्चों की गाड़ी देखने और उसके पास जाने की उत्सुकता को समझना ये सोच तारीफ के लायक है। यह घटना बताती है कि कभी-कभी किसी के लिए किया गया छोटा-सा काम भी उसके दिन को खास बना सकता है। बच्चों के लिए यह सिर्फ एक लग्जरी कार देखने का मौका नहीं, बल्कि ऐसी याद है जिसे वे लंबे समय तक याद रख सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह स्टोरी सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो और प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है।