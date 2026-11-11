हैदराबाद में एक BTech स्टूडेंट रात में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है और दिन में कॉलेज जाता है। छात्र की कहानी जानकर लोग प्रेरणा ले रहे हैं, दूसरे छात्रों का हौंसला बढ़ रहा है। कहानी यह है कि 19 साल के छात्र ने अपने एजुकेशन के लिए लोन लिया है जिसकी हर महीने अच्छी-खासी ईएमआई जाती है। इस कारण वह अपने माता-पिता का सहयोग करता है ताकि घर का खर्च निकल सके औऱ परिवार का गुजारा हो सके।

सुबह करीब 7 बजे जब ज़्यादातर लोग अपना दिन शुरू करते हैं तब 19 साल का यह कॉलेज स्टूडेंट सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करता है। उसके पिता भी उसी जगह पर सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते हैं, अपनी डे शिफ्ट के लिए थोड़ा जल्दी आ जाते हैं जिससे छात्र थोड़ा जल्दी घर जा पाता है और फ्रेश होकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। इसके बाद वह क्लास अटेंड करने और अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करता है और फिर रात में काम पर लौट आता है।

यह रूटीन दूसरे साल के BTech स्टूडेंट अभि राम का है जिसने इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा मान लिया है। 10 लाख रुपये का एजुकेशन लोन चुकाना है और हर महीने 27,000 रुपये की EMI देनी है, ऐसे में काम करना उनके लिए टालने का ऑप्शन नहीं है।

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इंस्टाग्राम के ज़रिए उसने सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर अपनी ज़िंदगी को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, राम कुछ प्रोफेशन से जुड़े स्टिग्मा को चुनौती दे रहे हैं और युवाओं को इस बात की चिंता किए बिना काम करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे। BTech Security Wala के नाम से मशहूर, उनके वीडियो उन स्टूडेंट्स और युवाओं को बहुत पसंद आए हैं जो खुद को ऐसे ही हालात में पाते हैं, और कई लोग नौकरी ढूंढने अपनी पढ़ाई मैनेज करने और स्किल्स बनाने के लिए उनसे सलाह लेते हैं।

पांच लोगों के परिवार के पास जगह कम है, एक ही कमरा उनका किचन, बेडरूम और लिविंग एरिया है। पढ़ाई के लिए एक शांत कोना ढूंढना अक्सर मुश्किल होता है, खासकर जब उनके आस-पास घर के काम चल रहे हों। उनकी छोटी बहन Class 10 में है, जबकि बड़ी बहन फिजियोथेरेपी के चौथे साल में है।

उनके पिता सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, जबकि मां अपने इलाके के आस-पास के घरों में घरेलू काम करती हैं। परिवार के पैसे एजुकेशन लोन चुकाने और रोज़ाना के खर्चों को मैनेज करने के बीच बंटे हुए हैं। छात्र के पिता हर महीने लगभग Rs 16,000 कमाते हैं, जबकि राम अपनी सिक्योरिटी जॉब से Rs 13,000 कमाते हैं। उनकी लगभग पूरी कमाई महीने की EMI में चली जाती है। उनकी मां की कमाई घर चलाने, किराया देने और दूसरे खर्चों को पूरा करने में इस्तेमाल होती है।

अभिराम ने कहा “मेरे पापा को लगभग 16,000 मिलते थे और मुझे लगभग 13,000 मिलते हैं। तो हमारी पूरी सैलरी EMI में चली जाती है और मेरी मम्मी हाउसमेड हैं। उनकी सैलरी ही मेरे घर की इकलौती इनकम है मैं लगभग 10 महीने से EMI दे रहा हूं।

नाइट-शिफ्ट की नौकरी क्यों चुनी?

अभिराम ने पैकेजिंग का काम और फ़ूड डिलीवरी जैसे दूसरे पार्ट-टाइम काम भी किए लेकिन इन कामों के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए बहुत कम समय मिलता था। उन्होंने आगे कहा कहा, “उन नौकरियों में मुझे कॉलेज के काम के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता था। मैंने उन्हें लगभग तीन से चार महीने तक किया, लेकिन मेरा पढ़ाई से ध्यान भटकने लगा।”

अभिराम की अभी की नौकरी में वह रात में काम करता है और पढ़ाई के लिए शांत समय का इस्तेमाल करता है। उसने बताया कि उसके पिता दिन की शिफ्ट के लिए जल्दी आ जाते थे, जिससे वह सुबह करीब 7 बजे निकल पाता था, घर लौटता था, फ्रेश होता था और कॉलेज जाता था। अभिराम ने बताया कि सिक्योरिटी जॉब में कुछ ऐसा था जो उनकी पिछली नौकरी में नहीं था, पढ़ाई जारी रखते हुए महीने की सैलरी कमाने की काबिलियत।

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‘कोई भी काम कम या ज्यादा नहीं होता’

अभिराम ने कहा कि सोशल मीडिया पर अपने अनुभव शेयर करने का आइडिया उन्हें अपने दोस्तों के बीच कुछ ऐसा देखकर आया। कुछ लोग उनकी तरह पैसे की दिक्कतों का सामना कर रहे थे। हालांकि, जब उन्होंने उन्हें सिक्योरिटी जॉब करने के बारे में सोचने का सुझाव दिया, तो वे तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, “वे ऐसा करने के बारे में सोचते भी नहीं हैं।”

अभिराम का मानना ​​है कि यह झिझक कुछ खास प्रोफेशन से जुड़े स्टिग्मा और जज किए जाने के डर से पैदा होती है। उनके अपने अनुभव ने उन्हें यह सवाल करने पर मजबूर किया कि ईमानदारी से गुज़ारा करना कभी शर्मनाक क्यों माना जाना चाहिए।

डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करने वाले एक अजनबी से बातचीत ने उनका भरोसा और मज़बूत किया। उन्होंने याद करते हुए कहा, “उसने मुझसे कहा, ‘तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम्हें यह करना चाहिए।’ उससे मुझे मोटिवेशन मिला।”

अभिराम ने सोचना शुरू किया कि अपने अनुभवों को डॉक्यूमेंट करने से दूसरों को भी ऐसी ही हिचकिचाहट से उबरने की हिम्मत कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा, “इससे उन्हें पता चलेगा कि कोई भी काम कम या ज़्यादा नहीं होता।”

अभिराम का मानना ​​है कि युवाओं को समाज के फैसले के डर से अपने परिवार की मदद करने या अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने कहा, “वे अपनी सेल्फ-रिस्पेक्ट नहीं मार रहे हैं; वे कुछ न करके अपने परिवार को मार रहे हैं।”

50 वीडियो से लेकर इंस्टाग्राम ऑडियंस तक

अभिराम ने 18 साल की उम्र में अपनी अभी की वर्कप्लेस जॉइन की थी, लेकिन उन्होंने इस साल फरवरी में इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाना शुरू किया। शुरआती रिस्पॉन्स निराशाजनक था। उसने रैंडम वीडियो अपलोड किए, लेकिन उन्हें बहुत कम व्यूज़ मिले। फरवरी और अगस्त के बीच, उसने पोस्ट करना जारी रखा और आखिरकार लगभग 40 से 50 वीडियो अपलोड किए।

अगस्त में उनकी एक रील को आखिरकार करीब 10,000 व्यूज़ मिले। उन्होंने कहा, “इससे मुझे अपनी ऑडियंस से बहुत मोटिवेशन मिला। उन्हें मेरा काम पसंद है।” जल्द ही, BTech और दूसरे कोर्स कर रहे स्टूडेंट्स उनसे संपर्क करने लगे। कई स्टूडेंट्स ने पैसे की दिक्कतों के बारे में बताया और जानना चाहा कि पढ़ाई के साथ-साथ उन्हें नौकरी कैसे मिल सकती है।

सिर्फ़ अपने रूटीन को डॉक्यूमेंट करने के बजाय, अभिराम ने इस प्लेटफ़ॉर्म को लोगों को गाइड करने के एक मौके के तौर पर देखना शुरू कर दिया।

उनका बड़ा लक्ष्य: सस्ती शिक्षा

अपने वीडियो पर इतना ध्यान खींचने के बावजूद, अभिराम का कहना है कि सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर बनना उनका सपना नहीं है। वह अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं की मदद करना जारी रखना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि उनके फॉलोअर्स के बीच सबसे बड़ी चिंताओं में से एक सस्ते लर्निंग रिसोर्स की कमी है। उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते हुए फील्ड्स में स्किल्स सीखना चाहते हैं, उन्हें अक्सर कुछ कोर्स के लिए Rs 50,000 से Rs 80,000 के बीच पे करना पड़ता है, और जो लोग पहले से ही अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं, उनके लिए ऐसे खर्चों को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है।

राम ने कहा, “भविष्य में मैं जो भी करूंगा, मैं सस्ती या मुफ़्त शिक्षा देना चाहूंगा।” “मैंने जो सीखा है, उसके बारे में वीडियो बनाना चाहूंगा। और मैं लोगों को सिखाना चाहूंगा। अब यही मेरा मुख्य लक्ष्य है।” उनके फॉलोअर्स ने भी उनसे अपने करियर बनाने के लिए रिसोर्स और रोडमैप मांगना शुरू कर दिया है।

एक ब्रांड सहयोग

अभि राम की बढ़ती इंस्टाग्राम प्रेजेंस ने उन्हें कमर्शियल मौके भी देने शुरू कर दिए हैं। उन्हें हाल ही में अपने पहले ब्रांड कोलेबोरेशन के लिए एक ऑफर मिला, जो एक पेड अरेंजमेंट होना था। हालांकि, उन्होंने कहा कि ब्रांड ने अभी तक उन्हें पेमेंट नहीं किया है। “मैंने उन्हें मैसेज किया है, लेकिन वे जवाब नहीं दे रहे हैं।”

यह पूछे जाने पर कि अगर उनके कंटेंट को लाखों व्यूज मिलते हैं या बड़े प्लेटफॉर्म पर मौके मिलते हैं, तो क्या वे कॉलेज छोड़ने के बारे में सोचेंगे, राम ने कहा कि अपनी पढ़ाई पूरी करना उनका मुख्य लक्ष्य है। उनका मकसद सेलिब्रिटी बनना नहीं है, बल्कि अपना करियर बनाना और इस रास्ते पर दूसरों को प्रेरित करना है। अभी तो अभि राम के दिन कॉलेज, एग्जाम और नाइट शिफ्ट के इर्द-गिर्द ही घूमते हैं।