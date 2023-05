पत्नी की गंदी आदत से हुआ इतना परेशान कि सोशल मीडिया पर निकाली भड़ास, पूरा वाकया सुन आपको भी होगी हैरानी

पोस्ट में पति ने बताया कि कैसे वह अपनी पत्नी की बुरी आदत से परेशान है, इसके साथ उसने एक तस्वीर भी शेयर की है।

प्रतीकात्मक तस्वीर ((Source: Getty/Thinkstock))

शादी के बाद पति पत्नी को एक दूसरे के लिए कई समझौते करने पड़ते हैं, वरना जिंदगी में शांति नहीं मिल पाती है। इसी बीच एक पति द्वारा पत्नी की बुरी आदत को लेकर लिखे गए पोस्ट की खूब चर्चा हो रही है। पोस्ट में पति ने बताया कि कैसे वह अपनी पत्नी की बुरी आदत से परेशान है। इतना ही नहीं, पति ने पत्नी के इस बुरी आदत को दुनिया के सामने लाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। पत्नी की गंदी आदत से परेशान था पति पति अपनी पत्नी के नाक में ऊँगली डालने की आदत से बहुत परेशान था। अक्सर वह इस बात को लेकर परेशान था कि नाक में ऊँगली डालने के बाद वह उसे कहां और कैसे साफ़ करती है? हालांकि कुछ वक्त बाद जब उसे इसकी जानकारी हुई तो वह आगबबूला हो गया और फिर रेडिट पर पोस्ट लिखकर अपनी पत्नी को सबके सामने जलील कर दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर बताई पूरी बात पति ने बताया कि वह अपनी पत्नी के नाक में ऊँगली डालने की आदत से परेशान था लेकिन वह यह नहीं जानता था कि पत्नी ऊँगली कब और कहां साफ़ करती है? गाड़ी चलाते समय भी वह नाक में ऊँगली डाल लेती थी। एक दिन पति ने देखा कि वह अपनी ऊँगली स्यटेरिंग व्हील पर ही साफ़ करती है। I’ve watched my partner pick her nose while she drives but never made the connection of where she wipes her snot until I drove her car….

by u/chichi-lover in mildlyinfuriating जब पति ने ध्यान से देखा तो पूरे स्यटेरिंग व्हील पर नाक की गंदगी लगी हुई थी। स्यटेरिंग की तस्वीर को भी पति ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस मामले को पढ़कर कोई हैरानी जता रहा है। हालांकि कुछ लोग महिला के व्यवहार को लेकर पति के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं तो कुछ महिला के समर्थन में उतर आये हैं। Also Read गैर मर्द संग पत्नी को देख शख्स ने खोया आपा, आ पहुंची दूसरे की भी वाइफ, जमकर हुआ हंगामा एक यूजर ने लिखा कि इस तरह के कारनामे देखकर मुझे लगता है कि मुझे ठीक ठाक इंसान के साथ रह रहा हूं। एक यूजर ने लिखा कि ऐसा कोई परिदृश्य नहीं है जहां यह स्वीकार्य व्यवहार हो। मुझे अब उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वह घर को कैसे रखती होगी। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि महिला की अपनी जिन्दगी है, उसे जीने दो। आपको नहीं अच्छी लगती उसके आदतें तो ये आपकी समस्या है।

पढें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram