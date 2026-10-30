एक पति-पत्नी 23 साल तक अलग रहे और उनकी कहानी का आखिरी अंत तलाक पर जाकर खत्म हुआ। पति ने गुजारा भत्ता के तौर पर पूरी प्रॉपर्टी देने की पेशकश की जिसपर पत्नी मान गई औऱ फिर दोनों का तलाक हो गया। पति-पत्नी के यह कहानी सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है, कई लोग इनकी कहानी पढ़कर भावुक हो रहे हैं तो कई सबक लेने की बात कह रहे हैं। चलिए बताते हैं कि पति-पत्नी जो अब अलग हो चुके हैं, उनकी कहानी आखिर है क्या।

दरअसल, पटना हाई कोर्ट ने एक केस फैसले में कहा कि दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं और उन्होंने अपने रिश्ते को “वस्तुतः समाप्त” कर दिया है। कोर्ट ने एक कपल को तलाक दे दिया जो 23 साल से अलग रह रहे थे। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने अपना रिश्ता “लगभग खत्म” कर दिया था और “यह मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि दोनों ने इस समय के लिए अपने-अपने जीवनसाथी को छोड़ दिया था।”

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“लंबे समय तक और बिना रुके साथ छोड़ने” के आधार पर तलाक देते हुए कोर्ट ने कहा कि पति ने अपनी पूरी घर की प्रॉपर्टी अपनी पत्नी को परमानेंट एलिमनी के तौर पर ट्रांसफर करने का ऑफर दिया था , जिसे पत्नी ने मान लिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यह ट्रांसफर परमानेंट एलिमनी का “फुल एंड फाइनल सेटलमेंट” होगा।

जस्टिस बिबेक चौधरी और राणा विक्रम सिंह पति की अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसने फैमिली कोर्ट के 2025 के ऑर्डर को चुनौती दी थी, जिसमें पहले के एकतरफा तलाक के आदेश को रद्द कर दिया गया था और शादी के केस को विवादित सुनवाई के लिए फिर से शुरू कर दिया गया था।

26 अक्टूबर के ऑर्डर में कहा गया, “हमारे पास यह मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि दोनों पार्टी (पति और पत्नी) पिछले 23 सालों से अपने-अपने जीवनसाथी को छोड़ रहे हैं। इसलिए लंबे समय तक और बिना रुके छोड़ने के आधार पर पिटीशनर/अपील करने वाला (पति) तलाक के लिए डिक्री पाने का हकदार है । ”

23 सालों में पति-पत्नी के बीच कोई शादी का रिश्ता नहीं रहा

यह दावा किया गया कि पति-पत्नी 23 साल से अलग रह रहे हैं और पिछले 23 सालों में पति-पत्नी के बीच कोई शादी का रिश्ता नहीं रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वे दोनों एक-दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा, “पार्टियों ने पिछले 23 सालों से अपने रिश्ते लगभग खत्म कर दिए हैं।”पति की तरफ से वकील भोला कुमार ने केस लड़ा, जबकि पत्नी ने वकील अनुपा नंद झा के ज़रिए केस लड़ा।

‘गुजारा भत्ता के तौर पर घर की पूरी संपत्ति’

हाई कोर्ट ने पाया कि इस मामले में अलग होने और साथ रहने को हमेशा के लिए खत्म करने का इरादा, दोनों ही साबित हो गए थे। कोर्ट ने कहा कि पति-पत्नी में से किसी के भी शादी के रिश्ते में वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं है।

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परमानेंट एलिमनी के सवाल पर कोर्ट को बताया गया कि पत्नी के पास इनकम का कोई अलग सोर्स नहीं है। पति के वकील ने कहा कि वह उसके घर में रह रही थी, लेकिन अब चली गई है और अलग घर में रह रही है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि पति एलिमनी के लिए अपनी पूरी घर की प्रॉपर्टी अपनी पत्नी को ट्रांसफर करने को तैयार है। उसके वकील ने उसकी तरफ से यह ऑफर मान लिया।

समझौते को देखते हुए, हाई कोर्ट ने पति के पक्ष में तलाक का आदेश

कोर्ट ने उन्हें आठ हफ़्ते के अंदर अपनी पत्नी के नाम घर की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए सही दस्तावेज़ बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने दोनों पार्टियों के वकीलों को यह भी निर्देश दिया कि वे अपने क्लाइंट्स को तय समय में ट्रांसफर पूरा करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने की सलाह दें। कोर्ट ने साफ़ किया कि यह ट्रांसफर परमानेंट एलिमनी के लिए एक पूरा और फ़ाइनल सेटलमेंट होगा।

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फ्लाइट में एक महिला ने उनसे उनकी आइल सीट पास वाली सीट छोड़ने के लिए कहा। महिला चाहती थी कि वह अपनी सीट बदल लें, ताकि वह लंबी यात्रा के दौरान अपने पति के बगल में बैठ सके। हार्वे ने सीट बदलने से इनकार कर दिया। हार्वे ने वीडियो कैप्शन में बताया है कि सीट बदलने से इनकार करने के बाद महिला करीब तीन घंटे तक रोती रही। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-